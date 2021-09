Mazón sobre la situación de Podem: "No entiendo un futuro en la Comunitat con los comunistas dentro de la Generalitat"

El presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha deseado "lo mejor" a Podem desde el punto de vista personal, aunque ha asegurado no entender un futuro en la Comunitat Valenciana con los comunistas dentro de la Generalitat Valenciana, porque -según ha dicho- "no es bueno para la Comunidad".

Mazón se ha pronunciado así durante una visita que ha realizado a Castellón junto a la presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, al ser preguntado por la actual situación de Podem tras la dimisión de siete miembros del Consejo Ciudadano entre críticas a la secretaria general de la formación en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, a quien acusan de "falta de diálogo", de "vaciar de competencias" de este órgano, "incumplir el proyecto" con el que se presentó e incluso de "vulnerar derechos laborales".

El dirigente 'popular', que ha tildado de "sainete" la situación que se está viviendo entre los miembros del Gobierno valenciano, ha apuntado que lo que le preocupa son las políticas de vivienda pública de la Generalitat Valenciana.

"No me interesa lo que hace un señor de Podemos con su propio partido y si está peleado o no, sino que lo que me preocupa es que la política de vivienda en la Generalitat Valenciana está en manos de comunistas, y resulta que con esta política la lista de espera para la vivienda pública de los que más lo necesitan, como los jóvenes, está aumentado, y hay falta de ejecución de los fondos en materia de vivienda porque no se está trabajando", ha subrayado Mazón.

En su opinión, lo que se está viendo es que "los comunistas, los socios de la Generalitat Valenciana, no están trabajando la vivienda pública, y por esto es por lo que tiene que responder Dalmau, Podemos y la Generalitat Valenciana, y no por las relaciones personales entre ellos, que me importan bastante poco".