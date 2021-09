La crisi de Podem s'agreuja: dimiteixen set dirigents autonòmics després de la marxa del vicepresident del Consell

La crisi que travessa Podem en la Comunitat Valenciana s'agreuja amb la dimissió de set membres del Consell Ciutadà autonòmic, el màxim òrgan de la formació política, arran de la renúncia del vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau. Si bé aquest últim no ha atribuït directament la seua eixida del Consell tripartit d'esquerres a les desavinences amb la coordinadora general de Podem, Pilar Lima (encara que sí veladament), la renúncia dels set dirigents orgànics del partit revela que les tensions internes, lluny de remetre, van a més.

Els dimissionaris són Cristian Santiago, María García Sandoval, Rafael Mercader, Anabel Mateu, Moisés García, Ainhoa Alberola i Noelia Olivares. En un comunicat conjunt fet públic aquest dimarts, sostenen que no poden ser "còmplices de l'ensulsida interna, política i ètica que s'està duent a terme des de l'actual direcció". Asseguren que Lima va guanyar el lideratge del partit amb el 44,7% dels vots, la qual cosa suposa que "més del 55% de la militància no va recolzar a l'actual coordinadora general", però la seua primera decisió va ser fer "una executiva monocolor, contrària a la unitat i la integració que exigia la militància".

Assenyalen que el cessament de Naiara Davó com a síndica en Les Corts fa huit mesos i l'eixida ara del Consell del vicepresident segon estan generant, al seu judici, "un mal irreparable per a la unitat, la fortalesa i la reputació" del partit. A més, acusen a Lima, pròxima al corrent intern que en el seu moment va liderar Pablo Iglesias, d'haver-hi "renunciat al diàleg i a l'acord", i d'haver "incomplit el projecte que va presentar a la militància", així com la seua paraula de no expulsar als altres dos dirigents.

En el seu escrit apunten a un altre punt conflictiu com l'acomiadament i expulsió d'equips tècnics i empleats del partit i el grup parlamentari "travessant línies roges en matèria de vulneració de drets laborals", així com que es buide de competències al Consell Ciutadà i que s'incomplisquen els propis documents de Podem en matèria de feminisme i igualtat.

D'altra banda, argumenten que "la impossibilitat de debat, la falta de transparència i l'incompliment dels acords estan portant al partit a la inanitat i provocant el desencantament de la militància", i que "la deriva ja es percep imparable", malgrat que han intentat "tot el possible per a revertir-la".

Lima assegura no tindre constància oficial

La coordinadora general de Podem i portaveu en Les Corts, Pilar Lima, ha dit no tindre coneixement de manera oficial de la dimissió de set membres del Consell Ciutadà, ni tampoc que hi haguera malestar en el si de la formació, i ha assegurat que existeix "unitat i consens". En declaracions als periodistes abans de la Junta de Síndics, la dirigent ha afirmat que està centrada en qüestions com la superació de la pandèmia o la pujada de la llum, i que la vida interna del partit ha de debatre's en els òrgans d'aquest, per la qual cosa esperarà que aquests es reunisquen per a valorar el que ha ocorregut.

"Hi ha molta unitat en el partit i consens i base d'estabilitat", ha defensat Lima, qui ha destacat que la Comunitat Valenciana és la que té més pes poblacional en el partit de tota Espanya, i existeix "molta mobilització dels cercles". "La meua sensació és de satisfacció; com a coordinadora autonòmica he de valorar la implicació de tots els companys i companyes", ha conclòs.

Illueca prendrà possessió el divendres

El fins ara director de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern d'Espanya, Héctor Illueca, prendrà possessió aquest divendres com a vicepresident segon del Govern valencià i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en substitució de Martínez Dalmau, que deixa la política per a tornar a la universitat, segons han informat fonts del Consell.

Prèviament, aquest mateix dimarts està previst que Illueca presente la seua "renúncia voluntària" al càrrec que ocupa actualment en l'Executiu central.

L'acte de presa de possessió d'Illueca tindrà lloc en el Palau de la Generalitat, on prometrà el càrrec, i posteriorment s'escenificarà el traspàs de carteres en la seu de la Vicepresidència Segona del Consell.