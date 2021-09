El Ayuntamiento aprueba la Cuenta General de 2020, afectada por la pandemia

La concejala socialista Ana Rivas ha señalado en su intervención que, si bien no sería justo comparar la ejecución de este año con años anteriores por la pandemia, ello no impide criticar que el Ayuntamiento "no ha sido capaz de reaccionar a tiempo". "Se centraron en hacer propaganda de lo que harán en el futuro y no se han dedicado a buscar soluciones para resolver el año que hemos vivido", ha criticado.

A ello ha sumado que el Equipo de Gobierno -formado por PP y Ciudadanos- se ha instalado en el "desprecio absoluto" de las propuestas de la oposición para dar soluciones a la situación. "La única vía posible es apoyar sus planteamientos sin rechistar", ha aseverado, criticando que se haya hecho "mal" hasta aquellas medidas que "tenían buenas intenciones".

Por su parte, el concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), ha replicado que los argumentos esgrimidos por Rivas "ya fueron más que puestos en cuestión", y le ha recriminado que utilice "falacias" para criticar la labor del Ejecutivo local. Cuesta ha explicado además que durante 2020 el Ayuntamiento "movilizó casi 60 millones de euros en remanentes". "Se movilizaron todos los recursos necesarios, no ha habido ninguna persona que haya acudido con una necesidad de carácter social que no haya sido atendida", ha asegurado.

Durante el debate, el edil de Somos Rubén Rosón tomó la palabra para criticar las "mentiras" de Cuesta, y ha insistido en que este Gobierno es el que "menos destina a los ovetenses", mientras se dedican a "cobrar y no ejecutar". A ello ha sumado la crítica por la prórroga presupuestaria en vigor, remarcando que se le caería "la cara de vergüenza", si fuese Cuesta.

El concejal de Economía, por su parte, ante las críticas de Rosón por los sueldos de los concejales de Gobierno, ha replicado que fue "más caro" el gobierno del tripartito y el coste laboral por hora trabajada que Rosón recibió en su etapa como edil de Economía.

APROBADO EL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INDALECIO PRIETO

En el pleno de este martes se ha aprobado, con los votos favorables de PP y Ciudadanos, el estudio de detalle de la Unidad de Gestión Indalecio Prieto, ubicada en el callejón que conecta las calles Gascona y Martínez Vigil.

El Estudio de detalle servirá para definir el volumen de edificación de la parcela ubicada en este espacio, en la que un promotor urbanístico planea erigir un bloque de viviendas de ocho alturas, así como la construcción de un pasadizo para mantener la conexión de las calles Gascona y Martínez Vigil.

El debate en torno a esta cuestión se centró, por un lado, en el cuestionamiento por parte del Grupo Municipal Socialista acerca de la titularidad del suelo de dicho pasadizo. El portavoz del PSOE, Wenceslao López, pidió que se paralizase el expediente hasta que se determine si el suelo es público o privado, ya que a su juicio existe documentación que lo pone en cuestión.

Por otro lado, el edil de Somos Ignacio Fernández del Páramo ha rechazado el estudio al considerar un "error urbano" construir un edificio de esas características en el pasadizo. A su juicio, el Ayuntamiento debería intentar llegar a un acuerdo con los promotores para evitarlo.

En respuesta a López, el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta (Cs), ha defendido que en el Estudio de detalle no es el momento de definir si la parcela es o no pública. No obstante, ha remarcado que los informes de los servicios municipales determinan que "no existe suelo municipal en dicho ámbito".

Sobre la propuesta de Del Páramo para llegar a un acuerdo con los promotores, Cuesta ha explicado que se han mantenido reuniones con el promotor para tratar de poner solución a las "inquietudes" que la edificación en esta zona despertaba en el Ayuntamiento. Sin embargo, ha reconocido, no fue posible "al menos en esta fase", ya que al promotor le respalda el actual planeamiento urbanístico en sus pretensiones.

En el transcurso del pleno se ha aprobado por unanimidad la modificación de las Normas reguladoras del Control Interno del Ayuntamiento de Oviedo; así como el cambio de uso de Equipamiento Social a Equipamiento Educativo Escolar en parcela enMontecerrao.