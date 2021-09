'Tesoros de las turberas' descubre en la Casa de las Ciencias la biodiversidad de estos ecosistemas acuáticos

La concejala de Cultura, Carmen Urquía, y la directora del área de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Riojanos (IER), Patricia Pérez Matute, han presentado esta mañana la exposición, que se va a poder visitar hasta el 14 de noviembre en la Casa de las Ciencias de Logroño.

Esta muestra organizada por el área de Ciencias Naturales del IER ha sido desarrollada y realizada por el comisario Antonio Guillén, con la participación de Kimika Ying y con el asesoramiento fotográfico de Jesús Rocandio, director de la Casa de las Ciencias.

En esta exposición con carácter educativo y divulgación científica exhibe en primicia en la Casa de las Ciencias los organismos microscópicos que viven en las turberas riojanas de la cabecera del Iregua.

Las turberas son ecosistemas acuáticos muy singulares y extraordinariamente ricos en biodiversidad. En La Rioja se encuentran con carácter testimonial en los lugares más recónditos y húmedos de la Sierra.

La exposición 'Tesoros de las turberas' presenta una serie de 30 fotografías de gran calidad técnica y artística en las que se pueden apreciar los distintos microrganismos que las habitan y paneles explicativos referidos a los diferentes grupos de organismos que se muestran, así como cartelas con QR para acceder a más información en la página del proyecto Agua.

Además, cuenta con una serie de módulos interactivos que permiten de forma interactiva acercarse a estas criaturas y contemplarlas con muestras en vivo a través de microscopios instalados en la sala.

La muestra dispone también de material científico y bibliográfico que complementa lo expuesto y contextualiza el trabajo realizado; libros relacionados y ejemplares de la revista de Ciencias Naturales del IER 'Zubía' y también se puede visionar el vídeo Secondlife.

Como ha explicado Guillén, se trata de una mínima parte del trabajo realizado conjuntamente por todos los implicados, y que, tras tres años, dio como resultado "unas 20.000 o 30.000 fotografías, y me estoy quedando corto", de estos microorganismos, "de los que se puede apreciar su belleza y, en algún caso, su complejidad, mucho mayor que la nuestra".

Todo ello, ha reseñado el comisario de la exposición, en un ecosistema "extremadamente sensible", y al que afectan profundamente cualquier alteración "y, de manera muy especial, el cambio climático". "Hay que conocer y cuidar estos espacios, porque puede ser que, por el cambio climático, en no demasiado tiempo, no podemos disfrutar ya de ellos", ha incidido Guillén.

El horario de visitas de la muestra es de martes a viernes, de 9,30 a 13,30 horas y de 17 a 19,30 horas; y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 horas y de 17 a 20,30 horas. Los lunes la Cas de las Ciencias está cerrada.