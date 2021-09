L'Ajuntament de València dona llum verda a la tercera fase del Centre d'Art Hortensia Herrero

Aquesta obra, impulsada per la Fundació Hortensia Herrero, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Generalitat, culminarà en 2023 "quan aquest nou espai, que incrementarà l'atractiu de la ciutat, òbriga les seues portes al públic", ha indicat la regidora de Llicències i Activitats, Lucía Beamud, en un comunicat.

L'edil s'ha mostrat "satisfeta per haver concedit ja el permís per a executar la tercera fase d'aquestes obres, i per l'agilitat amb la qual treballa el Servei de Llicències".

El futur Centre d'Art Hortensia Herrero recuperarà l'antiga capella d'aquest edifici que es mantindrà adaptant-la com una sala més.

El disseny previst per a retornar la lluentor a la històrica construcció contempla la dotació d'un pati enjardinat on s'instal·laran plantes autòctones i mediterrànies, així com l'habilitació d'un espai on el públic podrà contemplar les restes de l'antic circ romà de València del segle III, trobats durant les excavacions arqueològiques.

El projecte inclou l'adequació de l'immoble del carrer Sant Cristóbal on s'ha optat per mantindre la seua façana i construir quatre plantes, connectades a través d'una gran passarel·la amb l'edifici principal.

Les obres, que van arrancar l'any 2018 a càrrec de l'estudi d'arquitectura ERRE, avancen segons el calendari previst. Una vegada finalitzades les primeres intervencions consistents a eliminar els elements impropis, la fonamentació i l'alçament d'estructures, els treballs seguiran donant passos avant amb tasques de tancaments especials, instal·lacions elèctriques i de climatització, restauracions i revestiments, abans d'escometre les rematades i la instal·lació del mobiliari i equipament.

L'històric immoble, una vegada recuperat, es convertirà en un complex de 4.000 m2 de superfície i quatre nivells visitables.

La transformació de l'espai, a més de recuperar per a la ciutat un important element del seu patrimoni arquitectònic, permetrà gaudir de la col·lecció privada d'art de la mecenes Hortensia Herrero i d'exposicions temporals d'artistes de reconegut prestigi nacional i internacional. A més, comptarà amb l'oferta cultural, conferències i diverses activitats promogudes per la pròpia Fundació Hortensia Herrero.