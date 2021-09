Lolita se va de Twitter "para siempre" tras recibir ataques por decir en la tele que no es feminista: "Víboras aburridas"

Lolita Flores ha dicho basta. La cantante y actriz, visiblemente molesta, ha recibido un sinfín de ataques a través de las redes sociales a raíz de sus palabras sobre el feminismo en LaSexta Noche.

En un momento dado, el presentador, Hilario Pino, quiso saber si Lolita se consideraba feminista, una pregunta ante la que la hermana de Rosario Flores no dudó ni un segundo.

"No. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", explicó. Después, matizó que era innegable que eran las mujeres quienes más violencia sufrían, y lanzó un mensaje para animar a las víctimas de cualquier tipo de acoso a denunciarlo.

Y es que Pino quiso saber la opinión de la artista, como actriz, sobre el #MeToo. Tras preguntar qué era eso y comprender que englobaba las denuncias de abusos sexuales en la industria cinematográfica, Flores dijo que lo apoyaba, pero que los hombres también deberían de denunciar esas situaciones, al igual que los malos tratos.

"A mí no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones. Está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay", dijo la madre de Elena Furiase. "Dan igual los porcentajes, basta con que haya uno", añadió, por su parte, su compañero de escena.

Un discurso por el que la artista ha sido fuertemente criticada. Y no solo eso, sino que, según ella misma denuncia en Twitter, también ha recibido ataques e insultos por ello.

Tengo 63 años y sé muy bien donde estoy parada a la mierda los que se aburren , no me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos , y sobre todo de los maltratadores manipuladores ect tengan el sexo que tengan buenas noches y déjenme en paz — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

Algo que le ha llevado a abandonar la red social, según escribe, "para siempre". Antes de hacerlo, Lolita se quedó a gusto y reaccionó contra todos esos ataques, pasando a la acción con un duro y contundente alegato.

Estoy en contra de los que quitan la Libertad La Paz y de los que humillan a la mujeres a los niños , sigo creyendo en el ser humano sea de la clase que sea , el malo a la cárcel , la mala ,el abuso de menores , los despreció,déjenme en paz — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

"Qué vergüenza, qué ignorancia y qué aburrimiento tenéis los que me tacháis de ignorante, me río de vosotros, así no entro en Twitter. Vergüenza os debía de dar hablar sin saber, qué pena de Twitter, se ha convertido en una cesta de víboras aburridas. Hasta nunca", escribió la artista.

Que vergüenza que ignorancia y que aburrimiento tenéis lo que me tacháis de ignorante , me río de vosotros , así no entro en Twiter vergüenza os debía de dar hablar sin saber , que Pena de Twiter se ha convertido en una cesta de víboras aburridas hasta nunca — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

"Me voy de Twiter para siempre, no estoy para aguantar impertinencias. No sois jueces y lo siento por los demás, pero no estoy para que me juzguen ya. No ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión, adiós, hasta nunca", sentenció.