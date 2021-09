Les universitats de la Comunitat Valenciana començaran el curs de manera presencial.

Les universitats de la Comunitat Valenciana començaran el curs acadèmic 2021-22 en modalitat presencial donada l'evolució de la situació epidemiològica i l'índex de vacunació contra la covid-19.

Així s'ha acordat en una reunió celebrada aquest dilluns entre les conselleres de Sanitat, Ana Barceló, i la d'Universitats, Carolina Pascual, amb els rectors de les universitats valencianes, tant públiques com privades, per a analitzar l'inici del curs.

En eixe sentit, en un comunicat conjunt, expliquen que aquesta decisió s'ha adoptat a "la vista de les experiències prèvies en la contenció de propagació de la covid-19 en l'àmbit universitari, i d'acord amb l'evolució de la vacunació en general en la Comunitat Valenciana i, específicament, dels grups d'edat corresponents a l'estudiantat universitari".

A més, destaca que la presencialitat en les universitats "va en línia amb les decisions adoptades per a la resta d'etapes del sistema educatiu, excepte en el cas de la UNED, que mantindrà la seua semipresencialitat habitual". De la mateixa manera, es ratifica l'aplicació del protocol de 10 de juny de 2021 respecte de les mesures a implementar en l'inici del curs universitari.

Les universitats continuaran aplicant les mesures de seguretat, de prevenció dels contagis i de seguiment de l'evolució de la pandèmia en la seua comunitat en coordinació amb les autoritats competents en Salut Pública, segons les mateixes fonts.

Així mateix, es mantindrà la coordinació entre les institucions acadèmiques de la Comunitat Valenciana i la Conselleria d'Universitats per a adoptar les decisions que, a cada moment, es consideren "més adequades" per a oferir una docència "de qualitat des de la màxima seguretat per a les persones, atenent en tot moment a la situació sanitària i avaluant les mesures adoptades en funció d'aquesta".