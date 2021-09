La Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa al escanear códigos QR

Los códigos QR se han convertido en una forma muy extendida actualmente de consultar información a través del teléfono móvil de forma muy rápida y sencilla, ya que solamente es necesario escanear con la cámara el código concreto para acceder a cartas de restaurantes, información turística y otras muchas cosas.

Es por ello que los estafadores se han aprovechado de esta nueva tecnología para idear un nuevo engaño, con el objetivo de que los ciudadanos escaneen el código QR fraudulento y, de este modo, hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas.

Por lo tanto, al igual que en muchas ocasiones se alerta de que no hay que pinchar en enlaces desconocidos o sospechosos que llegan a través de las redes sociales o del SMS, ahora también es importante no escanear los códigos QR desconocidos, así como no clicar en el link al que conduce dicho código fraudulento.

La Policía Nacional ha informado de esta nueva práctica engañosa que, por el momento, se ha detectado en la provincia de Málaga, aunque conviene estar pendientes de forma general para no caer en ellas.