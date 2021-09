Extingit l'incendi forestal a Almenara després de cremar una hectàrea de marjal

El foc, que s'havia iniciat sobre les 21.50 hores del passat diumenge, va poder ser controlat les 12.50 d'aquest dilluns i finalment es va donar per extingit al voltant de les 15.00 hores, segons han precisat les mateixes fonts.

Entre els efectius que han participat en les tasques d'extinció es van mobilitzar un helicòpter, un air tractor, diversos vehicles de bombers, un coordinador forestal i mitjans terrestres del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Quan l'incendi va ser controlat, prop de les 13.00 hores, es van retirar els mitjans aeris de la Generalitat que van estar alternant-se mentre no es podia accedir per terra, ja que en tractar-se d'una zona totalment inundada, s'impossibilitava l'accés via terrestre, ha indicat el Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Finalment, a les 15.00 hores, l'incendi es va donar per extingit, després d'haver calcinat una hectàrea de marjal.