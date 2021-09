Galiana, sobre les Falles de la Covid: «Podem estar molt satisfets»

El regidor de Cultura Festiva a València i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, va assegurar ahir, en fer balanç dels actes fallers de 2021, que els fallers i els valencians en general poden estar «molt satisfets» del seu desenvolupament «per haver complit amb els objectius plantejats», tant per a tancar un cicle com per a remuntar «l'estat anímic i emocional de la festa» i per a dur a terme unes celebracions amb «responsabilitat».

«Era fonamental tancar aquelles Falles suspeses el 10 de març de 2020» per l'arribada de la Covid-19, va exposar, alhora que va dir que era necessari per als fallers i per a tot el teixit econòmic que es mou al voltant d'aquestes celebracions. «Era fonamental cremar i plantar per a acabar eixe cicle i començar un nou», el de 2022, va subratllar.

Del transcurs dels actes fallers va insistir en la «responsabilitat» amb la qual es van desenvolupar i va destacar l'ús de la mascareta i de la resta de normes sanitàries establides per a frenar la pandèmia.

L'edil va considerar que d'aquests actes «la imatge dels fallers i falleres ix reforçada» i va reiterar la seua satisfacció per l’«aposta per la seguretat i la responsabilitat».

Galiana va donar les gràcies a «totes les persones» que han fet possible el desenvolupament dels actes fallers de 2021. «El vist aquests dies no és casualitat, és fruit de mesos de treball», va afirmar el president de la JCF.

D'altra banda, les regidories de Cultura Festiva i Protecció Ciutadana es van mostrar ahir a favor de mantindre en les Falles les mascletaes descentralitzades per barris, com ha succeït en els actes fallers de setembre d'enguany.

Respecte a l'acord aconseguit entre la comissió Duc de Gaeta-Pobla de Farnals i la comunitat musulmana de la ciutat per a indultar de la cremà d'aquest monument la imatge d'una mesquita i d'una mitja lluna, Carlos Galiana va sostindre que és «totalment legítim», per la qual cosa va descartar que hi haja possibilitat de sanció a aquesta comissió.

En aquesta línia, va manifestar que cada comissió fallera «indulta el que considera oportú» dels seus monuments i va afegir que la JCF «no està fiscalitzant» què és el que cadascuna salva del foc de la cremà.

LA XIFRA

251 multes per infraccions relacionades amb l'ús de petards va posar la Policia Local de València de l'1 al 5 de setembre, va informar ahir el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. A més, va tramitar set denúncies a comissions per infraccions administratives i 60 per conats de botellot que no van arribar a celebrar-se.