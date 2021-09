La actriz y cantante Jane Birkin, de 74 años, sufre un ictus

Ha sido a través de la agencia de noticias France-Presse que la familia de Jane Birkin ha informado este pasado lunes de que la actriz y cantante ha sufrido "un ligero accidente cerebrovascular" hace unos días pero que actualmente "se encuentra bien".

En el comunicado se especifica que la vida de la intérprete anglo-francesa (nació en Londres pero ha pasado toda su vida en el país galo) de 74 años no corre peligro, así como no especifican cuándo le sobrevino el ictus. "Sus familiares desean que se respete la tranquilidad necesaria para su convalecencia. Jane tiene ganas de reencontrarse con su público", se asegura en el escrito.

Birkin, famosa por sus papeles en cintas como Blow-Up (Deseo de una mañana de verano) o las adaptaciones de Agatha Christie Muerte en el Nilo y Muerte bajo el sol, tuvo su última comparecencia ante los medios a finales del pasado agosto, cuando hizo acto de presencia en el festival de cine de Angulema, una ciudad al norte de Burdeos y donde reside desde hace varias décadas.

Aunque el pronóstico de Jane Birkin no es grave, se ha cancelado su próxima aparición pública, la cual iba a tener lugar en el Festival de Cine Americano de Deauville, en Normandía, donde su hija, la también actriz Charlotte Gainsbourg, es la presidenta del jurado en esta edición y donde ambas tenían la intención de presentar conjuntamente su nuevo documental, Jane par Charlotte, que ya se pudo ver en el Festival de Cannes.

En este, Charlotte, también hija del fallecido cantante Serge Gainsbourg, intenta no hacer un retrato de la vida de su madre como artista (muy recordada es su canción Je t'aime...moi non plus junto a su marido) ni como musa de la firma Hermés, que bautizó su icónico bolso con el nombre de Birkin, sino mostrar la vida cotidiana de su madre en su casa.

"Solo quería hacer una película sobre mi madre, coger una cámara y mirarla muy de cerca, tener una excusa para observarla, fotografiar cada detalle de ella. Y ella aceptó. Aunque me llevó un tiempo convencerla. En un momento, después del concierto de Japón, rechazó la idea por completo. La odió y me dijo que no podía hacerlo. Dos años después, vio el material y pensó que no era tan malo ni tan violento y empezamos a rodar", contó Charlotte en una reciente entrevista con SModa. Hay que recordar que Jane Birkin sufrió una leucemia en 1990, tal y como relató en su libro Munkey Diaries.