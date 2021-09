El PP defiende la "apertura progresiva" del CHARE de Cazorla y recuerda que "los trámites tienen sus plazos"

Según indica, estos alcaldes "recibieron por parte de la Junta de Andalucía toda la información relativa a la apertura progresiva del CHARE de Cazorla y hoy usan esa información para desinformar a la ciudadanía y atacar al Gobierno de Juanma Moreno, en lugar de utilizar la verdad para mandar un mensaje positivo a los ciudadanos".

En ese sentido, ha defendido que en las últimas semanas "se han puesto en marcha la consulta de cardiología, que se suma a las consultas de Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, radiología y Neumología, Análisis Clínicos!.

"Tienen de primera mano toda la información y por supuesto saben a ciencia cierta que el CHARE es una prioridad para el Partido Popular, y si toda su preocupación es que no hay una fecha concreta, ya saben ellos para que sirve dar una fecha, para luego no cumplirla que es lo que hicieron ellos una y otra vez con el CHARE y con tantas otras infraestructuras que prometían y luego no llegaban", ha aseverado.

"Hay que hacer un aparcamiento para las personas que allí asistan, tenemos que construir un helipuerto y se han tenido que realizar obras, como en los quirófanos, para adaptarlo a la normativa y para que los profesionales puedan desarrollar la actividad. Y para ello, se han destinado 1,5 millones para la obra del helipuerto, para mejorar los quirófanos y, también, para construir el aparcamiento, que costará unos 600.000 euros", ha agregado.

"Los trámites administrativos tienen sus plazos", ha alegado culpando además al alcalde de Cazorla de "retrasar durante mucho tiempo la cesión de los terrenos para el aparcamiento".