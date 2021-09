Noela Blanco niega haber llegado a acuerdo, después de que el PSOE de Ourense anunciase una lista de consenso

A través de un mensaje en redes sociales, Noela Blanco afirma que "no hubo ningún tipo de negociación, ni de integración, ni ninguno de los planteamientos que recoge la ejecutiva provincial en este comunicado".

Así, explica que este lunes recibió una llamada "de cortesía" del alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, en la que se emplazaron a verse la próxima semana, cuestión que la exdiputada aceptó. Sin embargo, niega que vaya más allá de eso, sin que se haya cerrado un acuerdo.

Y es que la dirección provincial del PSdeG señalaba, en el citado comunicado, que se elaborará una candidatura "unitaria", encabezada por el alcalde de O Carballiño, la cual "incluirá" a Noela Blanco, que había presentado una lista alternativa.

"No creo que sean las mejores condiciones para llegar a acuerdos", se ha quejado Blanco sobre el comunicado de la dirección provincial de los socialistas ourensanos. "Para evitar futuras confusiones, sería necesario que hubiese un interlocutor claro. No obstante, una vez más, por mí no va a quedar", agrega.

Noela Blanco fue una de las rivales en las primarias celebradas en 2017 del actual secretario xeral del PSOE Ourensano, Rafael Rodríguez Villarino, quien es próximo a Gonzalo Caballero.

Previamente, las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo ya habían cerrado la pasada semana listas unitarias, por lo que la de Ourense es la única, por el momento, sin acuerdo unitario de cara al Congreso Federal que el PSOE celebrará en octubre en Valencia