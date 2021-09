Marco Antonio se queda a una palabra de llevarse el bote de 'Pasapalabra'

A una sola letra. A esa distancia se quedó Marco Antonio de llevarse este lunes el bote de Pasapalabra con 376.000 euros y derrotar a Sofía en uno de sus innumerables enfrentamientos en el concurso de Antena 3.

En su rosco número 40, Marco Antonio contó con 159 segundos acumulados durante el programa del día junto a Vicky Larraz y J.J. Vaquero. Tras contestar la A, dudó con la B y prefirió pasar palabra.

Sofía, por su parte, contó 139 segundos para contestar las preguntas de Roberto Leal. Tras 6 aciertos, decidió cederle el turno a su adversario. Tras un intercambio de respuestas, el gaditano acertó 15 seguidas antes de terminar la primera ronda.

Marco Antonio y Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

La vasca concluyó la primera vuelta con 22 aciertos y 28 segundos, mientras que Marco Antonio lo hizo con 20 aciertos y 40 segundos. El gaditano continuó resolviendo preguntas hasta que llegó a los 23 aciertos.

"De momento lo veo mal", admitió Sofía antes de enfrentarse a las 3 letras que le faltaban para resolver El Rosco. Acertó una más y con la G y la T pendientes, pasó palabra: "Ahora lo veo mejor", señaló sonriendo.

"Hemos venido a jugar y soltaré una en la Y (también le faltaba la H)", afirmó Marco Antonio, que la acertó y, a tan solo una letra de llevarse el bote, le cedió el turno a su rival.

Al ver la actuación de su adversario, la vasca comentó: "Muerta me he quedado", y también se arriesgó: "Voy a decir una en la T que no va a ser, pero vamos a acabar con esta tortura", añadió.

Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Y, efectivamente, se equivocó en la T y también en la G, por lo que con 23 aciertos y dos fallos, vio como caía derrotada en el programa de este lunes por Marco Antonio, que se la jugó en la H conocedor de su victoria y que no sabía la respuesta.

"No tengo ni idea. Voy a decir un nombre raro y que sea lo que Dios quiera", admitió el gaditano antes de fallar la letra que le faltaba, pero venciendo en El Rosco y enviado a Sofía a La Silla Azul en el programa del próximo martes.