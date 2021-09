Muere víctima de una leucemia el joven streamer de 17 años José Antonio Garrido

El joven onubense José Antonio Garrido, de 17 años, que se hizo conocido en las redes sociales por ser uno de los streamers más jóvenes de España ha fallecido este lunes a causa de una leucemia contra la que llevaba tiempo luchando. De hecho, las redes se han llenado de mensajes de recuerdo y de ánimo para su familia y Huelva ha mostrado su consternación por la noticia.

"La familia de Garrido nos ha confirmado su fallecimiento esta tarde. Se me rompe el alma al ver como un niño luchador, bondadoso y con un gran corazón se nos va. Te cogí mucho cariño y me emocionaste con tus palabras. No te lo merecías. Descansa en paz, ídolo", escribió el famoso youtuber DiGrefg, que ha compartido también una foto con el joven.

El también streamer Llobeti4 ha querido despedirse del joven. "Gracias por enseñarnos lo que es vivir sin miedo a nada, me siento muy afortunado de poder haber formado parte de tu vida, eres el mayor luchador que ví nunca, descansa en paz Garrido", escribió en un tuit.

"Y desde aqui mandar todo el animo del mundo a la familia de Garrido. La vida no es justa, un chico de 17 años no se merece eso", le recordó también Peereira7, otro streamer con el que Garrido había compartido muchos momentos.