El Gobierno prepara un plan "inminente" para intentar hacer frente a la escalada de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que este martes se situará en los 127 euros el megavatio hora, el triple que hace un año –aunque es el precio más bajo de la última semana–.

Según avanzó este lunes la vicepresidenta Teresa Ribera, el plan pasa por crear nuevos mecanismos de subasta donde las grandes eléctricas tengan que vender una parte de su energía a pequeñas comercializadoras o clientes industriales "a un precio fijado por subasta", lo que podría rebajar la factura.

El "suelo" de esa subasta, prosiguió Ribera, lo marcarían "los costes" de generación, y el Ejecutivo en ningún caso impondría un determinado precio, ya que eso infringiría la normativa comunitaria: "No nos lo permite Europa", insistió.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apuntó que se atajarán "las malas prácticas de aquellas empresas concesionarias en el ámbito hidroeléctrico", después de que hayan desembalsado grandes cantidades de agua coincidiendo con los elevados precios en el mercado mayorista.

"Nuestra intención es inmediatamente utilizar instrumentos legales para poner fin a esa mala praxis", enfatizó Calviño, quien denunció la "inadecuada" gestión de una serie de concesiones públicas "por razones puramente de beneficios de las empresas".

Sin embargo, y preguntada por la propuesta de Unidas Podemos de poner en marcha una empresa pública que asuma la gestión de los embalses a medida que caduquen las concesiones y cree nuevas instalaciones de energía renovable, Calviño replicó que "no responde a las necesidades" reales.

"La evolución de los precios no depende de que una empresa sea pública o privada (...) Queremos tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro", replicó Calviño en referencia a las propuestas de Podemos y también a las del PP, que tachó de "mancha de tinta de calamar que no responde en absoluto a las necesidades".

Horas después, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, insistió en que la situación es "inasumible" y reiteró la apuesta de los morados por crear una compañía pública que genere mayor "competencia y transparencia" en el mercado y tire a la baja de los precios, y por intervenir en el mercado para limitar el precio al que se paga la energía nuclear y la hidroeléctrica.

"Hay seis millones de personas en situación de pobreza energética y tenemos que atender esa situación", insistió Serra.

Pese a las discrepancias entre los partidos de la coalición de Gobierno acerca de cómo abordar el problema de los precios disparados en el mercado eléctrico, la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, se mostró confiada en que habrá acuerdo: "Siempre llegamos a un acuerdo y así va a ser".

Hasta ahora, el Gobierno ha rebajado el IVA del recibo eléctrico del 21 al 10% para consumidores con hasta 10 kilovatios contratados y ha suprimido temporalmente el impuesto a la generación eléctrica, del 7%. Además, hay en tramitación parlamentaria otras dos reformas que, según la Moncloa, supondrán una bajada del 15% del recibo.

El Ejecutivo también subraya, como este lunes hizo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que el precio del mercado mayorista no equivale directamente al precio del recibo. Rodríguez también reiteró el compromiso del presidente Sánchez, quien este domingo dijo que, al acabar el año, el consumidor habrá pagado aproximadamente lo mismo por la luz que en 2018.