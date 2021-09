Los terrores nocturnos de Isabel Pantoja

María del Monte ha destapado la caja de los truenos al insinuar desde Viva el verano que Isabel Pantoja le prohibió tener contacto con sus hijos. Durante la charla con Toñi Moreno, la cantante recibió los mensajes de Kiko e Isa buscando un acercamiento que, para algunos, tuvo cierto sabor a venganza.

Del Monte, que recientemente se enfrentó a la muerte de uno de sus hermanos y a la de su madre, dejó claro que Isabel no contactó con ella ni le dio el pésame. Una ausencia que ha generado indignación y sorpresa generalizada, pero que no es más que el reflejo del comportamiento que la propia María ha tenido durante la enfermedad de doña Ana –madre de la tonadillera– y ante la muerte, por ejemplo, de los padres de Charo Reina, a quien llamaba hermana.

Ella sí ha soportado desplantes de una y otra tan crueles como inmerecidos. Isabel y María tienen suerte de que Reina sea tan elegante y no tenga la necesidad de descender a los infiernos. En cualquier caso, Isabel no tiene el alma para más responsabilidades. No debería causar extrañeza que haya estrechado, todavía más, los lazos con su hermano Agustín, pues es él quien la calma cuando los demonios la asaltan en plena noche.

No hay consuelo para una mujer devastada por las circunstancias y que apenas come. Dicen que tiene el estómago cerrado de tanta pena acumulada y que, cuando no cuida de su madre, escucha música para olvidar. Apenas habla por teléfono y ha restringido al máximo la personas con las que tiene contacto. No se fía de nadie.

Isabel Pantoja tiene la sensación de que cualquiera que se le acerca va a correr a toda velocidad a cambiarla por un saco de monedas. Aunque intenta estar el mayor tiempo posible desconectada de la aplastante realidad que la quiebra, la cantante sevillana se entera de casi todo lo que de ella se cuenta. Es como si esa famosa falta de cobertura de Cantora desapareciera ante el cotilleo o chisme que le compete.

Hay quien pretende hacerle creer que el mundo entero está en su contra

Le llegan los mensajes de quienes la quieren bien a pesar de que, me consta, algunas informaciones se le transmiten corregidas, subrayadas y aumentadas. Parece que hay quien pretende hacerle creer que el mundo entero está en su contra.

Si bien es cierto que sobre la artista se acumulan odios de procedencias indeterminadas, tiene un notable séquito de seguidores que se encarga de matizar, con educación reseñable, algunas de las falacias que, dicen, se cuentan con evidente dolo. En este sentido, una de las voces autorizadas por la tonadillera explica a este periódico que nada hay de cierto en el hartazgo o crispación de sus fans latinoamericanos.

El aplazamiento obligatorio de sus conciertos en Chile no ha generado la impaciencia ni el enfado que algunos han dado por bueno en los medios. De hecho, en las cartelas oficiales sus conciertos de la próxima primavera aparecen anunciados como una de las principales atracciones junto a los de Pimpinela o Il Divo.