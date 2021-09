Tres bulos sobre los atentados del 11S en las Torres Gemelas de Nueva York

Durante el 2021 se cumplen 20 años de los atentados del 11S, una serie de ataques terroristas que se produjeron el 11 de septiembre de 2001, cuando un total de cuatro aviones fueron secuestrados en Estados Unidos por integrantes de la banda Al Qaeda, con el objetivo de hacerlos colisionar contra edificios representativos.

Así, dos de ellos acabaron impactando contra las Torres Gemelas, mientras que un tercero colisionó contra el edificio del Pentágono. Finalmente, un cuarto avión, que tenía como objetivo el Capitolio, acabó estrellándose en un descampado de Pensilvania debido a la oposición de los pasajeros y tripulantes a la acción terrorista.

Los ataques del 11S, que no tenían precedentes y que conmocionaron al mundo entero, fueron portada de noticias nacionales e internacionales durante días, algo que propició la aparición de diferentes bulos que, posteriormente, se han desmentido.

4.000 judíos no fueron a trabajar al World Trade Center el 11S



Desde que se produjeron los atentados del 11S, son muchos los que afirmaron que un total de 4.000 personas judías no acudieron ese día a trabajar al World Trade Center porque habían sido avisadas por el Gobierno de Israel de que se iban a producir los atentados contra las Torres Gemelas.

Según Snopes, el portal estadounidense para la validación o invalidación de noticias, esta afirmación es falsa. Tal y como indican, solamente es necesario revisar las listas de muertos y desaparecidos, las entrevistas en las noticias de familias en duelo o consultar los informes oficiales para darse cuenta de que en el 11S murieron personas cristianas, judías, musulmanas, agnósticas, ateas y de cualquier nacionalidad o condición.

Trump fue a la Zona Cero con varios hombres

En alguna ocasión, Trump ha afirmado que cuando vio el segundo avión estrellarse contra la Torre Sur del World Trade Center, fue a la Zona Cero con varios hombres para ayudar en lo que pudiera.

Sin embargo, según otra de las noticias desmentidas de Snopes, no hay pruebas de que esto sea verdad. Richard Alles, jefe adjunto jubilado del Departamento de Bomberos de Nueva York, afirmó que nunca vio a ningún grupo de trabajadores contratados por Trump ayudando en la búsqueda y el rescate de las personas desaparecidas. Igualmente, otra persona que sí estuvo en la Zona Cero, John Feal, confirmó que no era posible entrar o salir de este lugar sin una placa gubernamental.

La superviviente del ataque a las Torres Gemelas

Tania Head fue considerada durante mucho tiempo como una de las pocas supervivientes que trabajaba en la Torre Sur del World Trade Center y que se encontraba allí cuando se produjeron los ataques del 11S. Según cuenta, su prometido falleció ese mismo día en la Torre Norte y, además, un hombre que se estaba muriendo le entregó un anillo de matrimonio para que se lo diera a su viuda.

Toda esta historia de supervivencia, pérdida de un ser querido y final dramático con un anillo de matrimonio de por medio es falsa. Según un artículo de The New York Times, los familiares y amigos del supuesto marido de Tania nunca habían oído hablar de ella. Además, no había ningún registro de esta superviviente en los archivos de Merrill Lynch, la empresa en la que supuestamente trabajaba.

Por otro lado, tampoco había registros en las universidades de Harvard o Stanford, donde ella decía que había estudiado. Tampoco cuadraban los datos del hombre que supuestamente le dio el anillo antes de morir o del hospital en el que estuvo ingresada, según un artículo de Newtral.

Finalmente, se supo que esta mujer se llamaba Alicia Esteve Head y era, en realidad, una secretaria de Barcelona. La herida del brazo que ella misma aseguraba que fue consecuencia del 11S se la hizo cuando vivía en Barcelona, en un accidente de coche.