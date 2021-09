Moreno y Puig se reunirán el día 21 para abordar juntos la reforma del sistema actual de financiación autonómica

Ya hay fecha para el encuentro entre los líderes del Ejecutivo andaluz y valenciano para aunar fuerzas en su reclamación al Gobierno central de una reforma del actual sistema de financiación autonómica. Así lo anunció este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien aseguró que mantendrá una reunión con el líder de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, el próximo 21 de septiembre en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

El popular insistió en declaraciones a Canal Sur Radio en que el modelo de financiación vigente "asfixia" tanto a Andalucía como a la Comunidad Valenciana, razón por la que él, dijo, no tiene ningún problema en sentarse a hablar con un presidente autonómico del PSOE o de cualquier otro partido cuando hay intereses comunes en relación con sus comunidades.

Andalucía, reiteró Moreno, pierde cada día cuatro millones de euros con el actual modelo de financiación, lo que eleva ya la deuda, según los cálculos de la Junta, a mil millones de euros. Sobre esto, lamentó Moreno, "no dijo nada" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado en Jaén, donde asistió a un acto acompañado por el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Sobre la presencia de Puig en el acto de Jaén, Moreno aseguró que el líder del Consell tuvo la "cortesía" de comunicarle que asistiría al mencionado mitin. Y, en opinión del popular, lo más probable es que desde las filas socialistas le trasladaran a Puig, siempre en opinión de Moreno, que "no podía salir en una foto" antes con el jefe del Ejecutivo andaluz que con el partido.

Adelanto electoral

Sobre ese acto, Moreno señaló que le "sorprende muchísimo que el PSOE en Andalucía y el presidente del Gobierno estén en campaña electoral, cuando no tocan las elecciones" todavía en esta comunidad, sino que lo que toca ahora, abundó, es "arreglar los problemas de los ciudadanos de Andalucía, que son muchos y muy vinculados al desempleo y a la crisis que nos ha generado la pandemia" de la Covid-19.

En este punto, Moreno insistió en que su intención es agotar la legislatura y que se resistirá "hasta el final" a adelantar las elecciones, pese al "empeño" de otras formaciones por todo lo contrario, en referencia también a Vox, que ha pedido insistentemente que se adelanten los comicios en Andalucía. No es el momento ahora de "sacar pancartas y megáfonos" y de ir a una campaña electoral, reiteró el presidente, aunque admitió que si finalmente en el Parlamento se lo "bloquean todo" a su Gobierno, es decir, la aprobación de leyes y decretos, los que ahora piden comicios "se saldrán con la suya" y habrá que sacar las urnas.

Igualmente, Moreno quiso dejar claro que "nunca" ha tenido "presiones" de la dirección nacional de su partido en este sentido. "Saben que conmigo no funcionaría; el único que decide las elecciones soy yo y el único que pone fecha soy yo", aseveró el popular, quien terminó apelando a la "responsabilidad de todos los grupos, a la derecha y a la izquierda", para que "tengan sentido común y de estado y pongan los intereses de Andalucía por encima de los partidistas".

Presupuestos

El presidente de la Junta se refirió también a los Presupuestos de 2022 de la comunidad, y aseguró que, aunque su Gobierno trabajará por aprobar las cuentas del próximo año, con unos presupuestos prorrogados se puede "aguantar un año tranquilamente".

Al respecto, el candidato socialista, Juan Espadas, consideró que "renunciar" a unas nuevas cuentas sería una "enorme torpeza política" que Andalucía "no se puede permitir". Por ello, se mostró confiado en que finalmente se produzca la reunión que ha pedido con Moreno para "iniciar el marco de negociación", propuesta que, según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, Moreno no tendrá "inconveniente" en aceptar, porque ha demostrado "no solo capacidad de diálogo, sino también de consenso".