Fabiola Martínez se "reconcilia con la vida" tras sufrir la pérdida de un familiar

Pese a los cambios que está enfrentando en estas últimas semanas, Fabiola Martínez continúa al pie de cañón. Así lo ha demostrado durante el estreno de la obra El Humor de mi vida de Paz Padilla, donde ha compartido que se está recuperando tras el reciente fallecimiento de un familiar.

Después de anunciar su separación con Bertín Osborne y aprovechar un verano para ella sola, aún dándose otra oportunidad para encontrarse a sí misma, Martínez ha aportado su testimonio después de que su tío falleciera la semana anterior en Colombia por coronavirus.

"Como me he leído también el libro, he pensado que era una bonita ocasión para reconciliarme con la vida", ha compartido, con simpatía y reservando cualquier pena para su intimidad.

En la presentación de la obra de Paz Padilla, que habla de amor y de la experiencia que una sobrelleva tras perder a alguien, Fabiola Martínez ha confesado, con paciencia y serenidad, que entiende como nadie el mensaje de El humor de mi vida.