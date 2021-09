Kiko Rivera confirma que sufrió 'bullying' en el internado: "Tiré para delante, aunque de ahí vienen mis malos hábitos"

Este domingo, un excompañero del internado al que fue Kiko Rivera habló con Viva la vida sobre el bullying que sufrió solo por el hecho de ser hijo de Isabel Pantoja. Pero, ante tales declaraciones, el DJ ha decidido hablar él mismo y contar cómo lo vivió.

"Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí, pero salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno en Toledo", ha comenzado escribiendo en Instagram.

"Sí me hacían bullying, quizás no como lo ha explicado él, pero sí fui objeto de patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura, para qué engañaros, por la simple razón de venir de donde venía", ha añadido.

"Con esto no quiero dar pena ni mucho menos, conseguí salir, conseguí convertirme en lo que soy hoy en día y, aunque me costó, siempre tiré para delante, aunque de ahí vienen mis malos hábitos", ha confesado. "¡Me gustaría mandar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren de esto!".

"Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos, por favor", ha pedido. "Todos juntos debemos de luchar para que desaparezca este tipo de actos".