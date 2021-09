CCOOPV demana que els recursos extra per covid a les aules es convertisquen en estructurals

CCOO PV presenta aquesta petició com a membre de la Taula del Diàleg Social per a la Recuperació Social i Econòmica, que s'ha convocat per al pròxim 13 de setembre i atés que són part d'eixe acord. "Amb aquesta legitimitat, demanem la implementació de mesures que avancen cap a una societat més igualitària, cohesionada, crítica, democràtica i amb capacitat de trencar la cronificació", ha manifestat el sindicat.

La central sindical recalca que tenen la convicció que la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la covid "s'ha de resoldre enfortint els serveis públics, els que han sigut part de la solució a la situació tan complicada" viscuda.

"Aquesta finestra d'oportunitats té una sèrie de compromisos firmats entre el Govern Valencià, les organitzacions empresarials i els sindicats més representatius, és a dir CCOO i UGT", assenyala CCOO PV, que subratlla que l'educació és "una ferramenta fonamental" i per açò apareix en Alcem-nos com a "línia estratègica".

En l'apartat referent a aquest punt, CCOO PV recorda que s'estableix una reducció de ràtios per al curs ja passat i que ha sigut "imprescindible" per a assegurar les distàncies de seguretat. Ara, el sindicat considera que "ha de quedar-se en el sistema educatiu valencià per a poder abordar les complicacions educatives, sempre presents, i les agreujades per la situació anòmala que ha produït la pandèmia".

CCOO PV considera que les deficiències que el sistema educatiu arrossegava abans de la pandèmia, i que la crisi ha agreujat, "fan imprescindible que, per a afrontar amb garanties tots els reptes que tenim davant, s'incremente la inversió, que els recursos extra es convertisquen en estructurals i s'augmenten els recursos destinats a la gestió del personal educatiu dificultats per la pandèmia però que sempre han sigut limitats".

D'altra banda, considera "un error" la rebaixa de les "condicions mínimes" acordades en la Conferència Sectorial d'Educació entre el Ministeri i les CCAA. "Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia, és la necessitat de no escatimar recursos per a afrontar-la i, molt més, en sectors essencials", ha indicat.

Des de la FECCOOPV asseguren que seguiran "reivindicant i vigilant que els compromisos adquirits i firmats siguen una realitat en els centres educatius i que signifiquen un enfortiment dels servicis públics".