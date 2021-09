Licampa 1617 finalitza les obres del nou col·legi públic Les Arts

Licampa 1617 S.L., societat de Juan Roig, ha finalitzat les obres i el condicionament del nou col·legi públic Les Arts, després d'una inversió de més de huit milions d'euros. Amb l'entrega del centre en la data inicialment prevista per a l'inici del curs, la societat compleix amb la primera fita del projecte Casal España Arena de València, que forma part del llegat de Roig i que preveu dotar a la ciutat d'un recinte multiús de referència nacional i internacional per a la celebració de tot tipus d'esdeveniments, així com d'infraestructures complementàries que dinamitzen el barri.

Durant la construcció d'aquest nou centre escolar, les obres del qual van arrancar a mitjan mes de novembre de 2020, han participat aproximadament 30 proveïdors que han donat ocupació a més de 150 persones durant la fase d'obra.

Aquest nou col·legi, situat en una parcel·la pròxima a la localització de l'anterior, (concretament entre els carrers Ángel Villena, Blas Gámez Ortiz i Antonio Ferrandis), serà de gestió pública, fruit de la col·laboració públic-privada, i està destinat a alumnes d'Infantil i Primària i on s'ha ampliat el nombre d'aules, en passar de 15 a 20, donant així la possibilitat d'albergar a més de 400 estudiants.

L'edifici, caracteritzat per amplis espais diàfans que aporten gran il·luminació natural i per l'ús de materials de gran qualitat, es compon a més de diferents àrees recreatives i esportives, així com d'una zona d'horta, amb l'objectiu de garantir la "màxima comoditat i benestar dels seus alumnes".

Entre els principals elements d'aquesta infraestructura, sostenible i respectuosa amb el seu entorn, destaquen una sèrie de mesures mediambientals com són la instal·lació de plaques solars; l'aposta per la vegetació per tot el recinte; la instal·lació de falsos sostres amb plaques de fibres vegetals per a reduir la contaminació acústica o l'ús d'il·luminació LED, detectors de presència i de diferents mecanismes de control solar i ventilació natural per a reduir el consum energètic, segons ha destacat la societat en un comunicat.

El pròxim pas, dins d'aquest projecte de ciutat, és la demolició de les antigues instal·lacions del col·legi, previst per al segon semestre de 2021. A partir d'ací, arrancaria un altre dels objectius d'aquesta iniciativa: la construcció d'un parc públic de 20.000 metres quadrats amb zones verdes, que servirà de passarel·la entre l'Arena i un aparcament de més de 1.000 places.

Licampa 1617-Casal España Arena de València s'emmarca dins del llegat de Juan Roig i, com la resta de les iniciatives que el componen, com a Marina d'empreses, Fundació Trinidad Alfonso, València Basket i L'Alqueria del Basket, entre unes altres, persegueix compartir amb la ciutat de València i la Comunitat part del molt que d'ella rep, perquè el coneixement i els diners donen la felicitat si els comparteixes", assenyalen des de la companyia.