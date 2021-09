AMP.- Cvirus.- Generalitat alça el toc de queda, reobri oci nocturn i elimina el màxim de persones en reunions

Aquestes són les principals novetats de les sis mesures acordades aquest dilluns en la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació enfront de la covid-19 per a aconseguir una reobertura "segura i gradual" de la Comunitat Valenciana dissenyada "des de la màxima prudència".

Es tracta així de la primera fase cap a una "normalitat millorada". Les mesures es revisaran el 27 de setembre i si continua aquesta evolució favorable s'entrarà en la segona fase amb una ampliació d'horaris i aforaments en tots els sectors, que es mantindrà dos setmanes més. La desescalada culminarà el pròxim 9 d'Octubre quan el 90% de la població estarà immunitzada.

Així ho ha explicat el president, Ximo Puig, en la roda de premsa després de la Interdepartamental juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la qual ha destacat que la responsabilitat de la societat valenciana ha aconseguit una "millora decisiva" de la situació sanitària en mes i mig.

D'aquesta manera, la Comunitat ha passat d'estar en alerta quatre a dos, amb tots els indicadors en millora, amb la meitat d'hospitalitzats per covid que fa un mes i una incidència tres vegades inferior, i que, a més, és la tercera més baixa d'Espanya. A més, en dos mesos s'ha passat de dos milions de persones amb la pauta completa a 3,6 milions.

Davant aquesta millorança, el Consell reobri l'oci nocturn, "un sector que ha patit molt i més aquest estiu", fins a les 3.00 hores, amb un 50% d'aforament i la possibilitat de romandre en barra només per a retirar consumicions. L'última consumició se servirà a les 2.30 hores. Per la seua banda, els locals d'hoteleria augmenten l'aforament de sis a huit persones en taules en interiors i es mantindrà en deu a l'exterior; però es manté el seu horari de tancament, a les 00.30 hores.

Quant a esdeveniments i esdeveniments, a l'interior hi haurà un màxim de 1.500 persones i en el cas que es puga dividir l'espai per sectors es permetrà un màxim de dos sectors de fins el 1.000 persones cadascun, mentre que en l'exterior el màxim serà de 3.000, màxim que s'incrementa en el cas de poder establir divisions de l'espai, ja que es permet establir fins a cinc sectors amb 1.000 persones cadascun.

D'altra banda, en esdeveniments esportius com la Lliga de Futbol o l'ACB, entre uns altres, s'amplia també la presència de públic: en estadis, l'aforament s'estén fins al 60% amb un màxim de 20.000 persones, i en pavellons coberts al 40% i amb 4.000 espectadors com a topall.

REOBERTURA "GRADUAL I PROGRESSIVA"

Puig ha recalcat que es realitzarà una "reobertura progressiva, segura i gradual" per a seguir reduint la transmissió del virus i avançar en la immunitat de grup. No obstant açò, ha insistit a mantindre la prudència perquè aquest mes de setembre es produeix la tornada al treball, l'inici del curs escolar i universitari, i un major ús del transport públic i cal veure si suposen "una afecció negativa" en la propagació dels contagis.

Per açò, ha explicat que "la planificació" s'ha dissenyat a tres setmanes per a garantir "la màxima seguretat a tots els actors", però si s'observara "algun nou punt d'inflexió" es convocaria una nova reunió de la Comissió Interdepartamental per a determinar noves mesures restrictives.

"Hem d'estar sempre atents i mantindre la prudència col·lectiva perquè el virus continua entre nosaltres", ha advertit Puig, que ha recordat l'obligatorietat de portar mascareta en l'interior i la recomanació de portar-la a l'exterior quan no es puga mantindre la distància de seguretat.