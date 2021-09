La Comunitat Valenciana elimina el toc de queda i reobri l'oci nocturn

La Comunitat Valenciana elimina des d'aquesta mitjanit el toc de queda nocturn que estava vigent en 68 municipis, inclosa la ciutat de València, i permet la reobertura de l'oci nocturn fins a les tres de la matinada, encara que amb limitacions.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió de la Interdepartamental per a la prevenció i actuació davant la Covid-19, en la qual s'ha decidit la flexibilització d'algunes restriccions vigents per a iniciar una "desescalada segura, progressiva i gradual" en aquesta autonomia.

A aquestes mesures, que estaran vigents fins al 27 de setembre, s'uneix la desaparició del límit d'un màxim de deu persones en les reunions socials i familiars, així com l'ampliació dels aforaments en grans esdeveniments.

Puig ha citat la millora de la situació epidemiològica valenciana com el principal motiu per a l'avanç en la desescalada de les restriccions sanitàries, així com l'avanç de la vacunació. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana ha passat d'alerta 4 a 2, el nombre de persones hospitalitzades ha caigut a la meitat en un mes i el volum de vacunats amb pauta completa ha augmentat des dels 2 milions de persones de fa dos mesos fins als 3,6 milions que es registren hui dia.

El nou marc normatiu que estarà vigent del 7 al 27 de setembre està format per sis mesures fonamentals:

1. Desapareix el toc de queda nocturn en tota la Comunitat Valenciana.

2. Decau la limitació de reunions socials a un màxim de 10 persones.

3. L'hostaleria augmenta el nombre màxim de comensals per taula (de 6 a 8 en interiors) i continua sent de 10 en exteriors.

4. Reobri l'oci nocturn, amb un 50% d'aforament màxim en interiors, sense possibilitat de ball, sense consumir en barra i amb les 3.00 de la matinada com a hora de tancament (no es podrà servir des de les 2.30 h).

5. Esdeveniments amb un límit màxim de 1.500 persones en interiors i 3.000 en exteriors.

6. Esdeveniments esportius professionals. En estadis a l'aire lliure, s'amplia l'aforament màxim al 60%, amb una limitació de 20.000 espectadors. En els pavellons tancats, el límit màxim és de 4.000 persones.

Objectiu: el 9 d'Octubre

El cap del Consell ha explicat que, si les dades epidemiològiques evolucionen favorablement, en una segona fase s'ampliaran els aforaments encara més, i ha fixat la data clau i simbòlica del 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, per a aconseguir el màxim nivell d'immunització en aquesta autonomia, amb el 90% de la població a vacunar en possessió de les dues dosis, la qual cosa suposarà "un canvi substancial".

Així i tot, ha demanat prudència, ja que la variant Delta "és la més transmissible i comporta més hospitalitzacions", ha afegit el president. Puig ha fet una crida a vacunar-se als qui encara no ho han fet: "Per favor, feu-ho, per vosaltres i pels altres", ha finalitzat.