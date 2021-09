La Policia de la Generalitat Valenciana imposa 178 multes, deté 7 persones i identifica a altres 572 en Falles

De les sancions, 30 s'han imposat a establiments, 93 són per incompliment de la normativa COVID-19 i 55 per tinença d'estupefaents o armes.

La Unitat Adscrita a la Generalitat ha organitzat un dispositiu especial durant la setmana de falles a la ciutat de València i en cinc municipis de l'àrea metropolitana, Sagunt, Torrent, Quart de Poblet, Catarroja i Burjassot.

Des del dilluns 31 d'agost, han realitzat 221 inspeccions en establiments que han tingut com resultat la interposició de 30 sancions. Les altres 148 estan motivades per incompliment de la normativa Covid-19 o per tinença d'estupefaents. El cos autonòmic ha identificat també a 572 persones i a 317 vehicles. Han detingut 7 persones.

La Unitat adscrita a la Generalitat no ha hagut d'interposar cap sanció als envelats de les comissions falleres o les seues seus festeres. Al llarg dels set dies han realitzat 30 servicis de socors a persones que necessitaven algun tipus d'ajuda per desorientacions o extraviament i han realitzat, també, 425 atencions a requeriments o consultes de la ciutadania i 121 servicis en les estacions de Metrovalencia.