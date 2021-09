Turisme reactiva el programa Viatgem amb el repartiment dels primers 5.000 bons turístics

Turisme Comunitat Valenciana ha activat aquest dilluns el nou període del programa Viatgem CV amb el repartiment dels primers 5.000 bons turístics perquè els usuaris puguen anar tramitant les seues reserves, dels 12.500 nous codis que es preveu distribuir durant aquesta tercera fase del programa, que abastarà del 15 de setembre al 31 de desembre de 2021.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha explicat que durant el mes de setembre s'aniran emetent nous bons per a gaudir d'estades a la Comunitat Valenciana amb descompte del 70% del total de la reserva.

L'objectiu és "poder allargar les bones xifres d'ocupació registrades aquest estiu a la Comunitat Valenciana, així com contribuir a la desestacionalitat turística i a la consolidació de la recuperació d'un sector clau a l'economia valenciana, com és el turisme", ha recalcat Colomer.

El titular de Turisme ha agraït una vegada més, el "bon acolliment d'aquesta iniciativa, que ens ha permés comprovar que els ciutadans no han perdut les ganes de viatjar i mostren confiança en totes les mesures de seguretat que aplica el sector, fent de la Comunitat Valenciana una destinació turística responsable i segura".

Així mateix, ha recordat que tal com indica la resolució publicada el 17 d'octubre de 2020 que regula el programa, els primers a rebre el bo turístic en aquest tercer període seran els usuaris que van quedar en llista d'espera del període anterior, de l'1 de gener fins al 15 de juny de 2021.

Funcionament

Es tracta d'un bo descompte del 70% impulsat per Turisme Comunitat Valenciana per a viatjar per la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'incentivar la demanda turística interna en períodes d'estacionalitat davant els negatius efectes socio-econòmics ocasionats per la COVID-19.

El programa consta de tres períodes, el primer que es va dur a terme l'últim trimestre de l'any del que es van beneficiar més de 27.000 valencianes i valencians amb un total de 9.155 reserves. El segon període, que va estar actiu de l'1 de gener al 15 de juny de 2021, en aquesta ocasió van ser més de 47.000 persones les usuàries del bo viatge amb un total de 15.876 reserves realitzades.

En el seu conjunt, Viatgem registra més de 25.000 reserves amb 75.000 persones beneficiades, i prop de 1.500 empreses turístiques adscrites, de les quals 641 són de la província d'Alacant, 247 de la província de Castelló i 595 de la província de València.

Perfil dels beneficiats

Segons les últimes dades registrades, la mitjana de persones beneficiades pel bo viatge és de tres usuaris i l'estada mitjana supera les tres nits en totes les modalitats d'allotjament, sent molt superior en els càmpings, que aconsegueix les dotze nits de mitjana, o a les vivendes turístiques, que supera les sis. Per als hotels, l'estada mitjana s'acosta a les cinc nits. De la mateixa manera, prop de la meitat de les estades s'allarguen més enllà del cap de setmana, la qual cosa suposa una important dinamització del sector turístic.

La modalitat d'allotjament més demandada és l'hotel, seguit de l'allotjament rural i els càmpings. Les destinacions més demandades per part dels usuaris del Bo Viatge són de la província d'Alacant: Benidorm, Finestrat, Altea, Calp, Benimantell, Xàbia i Alacant; de la província de Castelló: Peníscola i Morella i de la província de València: la ciutat de València.