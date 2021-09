Els bombers de la Diputació de Castelló han rescatat aquest estiu a 34 persones en situació de greu risc vital

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha reivindicat que aquest estiu els bombers de la institució provincial han rescatat 34 persones en situació de greu risc vital.

Martí ha mostrat aquest matí "l'orgull" que sent "per la gran tasca" que desenvolupen els integrants del Consorci Provincial de Bombers, als quals ha visitat per a agrair el treball que realitzen al llarg de tot l'any i, molt especialment, els dispositius que van implementar a partir de la segona quinzena d'agost per a fer front a les successives emergències originades pels incendis de la Serra d'Espadà, la solsida d'un edifici d'apartaments en el terme de Peníscola i els episodis de pluges torrencials esdevinguts a Benicàssim, Vinaròs, Xilxes, Moncofa i altres punts de la Plana Baixa.

Martí ha destacat que els bombers "són un antídot, una vacuna contra la incertesa que es genera entre la ciutadania quan ocorren accidents o irrompen de forma abrupta fenòmens naturals no esperats".

Martí ha volgut mostrar-los personalment "l'agraïment de la institució i de la ciutadania de la província de Castelló", i ha afegit que cal reivindicar el Consorci Provincial de Bombers, "el treball dels quals ha sigut determinant per a superar les pluges torrencials sense haver de lamentar pèrdua de vides humanes".

En aquest sentit, ha incidit en els 34 rescats de persones realitzats pels bombers en les últimes setmanes: una persona que estava atrapada entre les runes de l'edifici derruït de Peníscola, 29 que es trobaven en les seues llars o vehicles durant les pluges torrencials esdevingudes en diferents punts del litoral i altres quatre auxiliades en el mar en Oropesa després de naufragar la seua embarcació i romandre durant tres hores en l'aigua.

SERVEIS

Totes aquestes accions formen part dels 800 servicis atesos pel Consorci des del passat 2 de juliol, període en el qual ha sigut necessari fer front a un total de 25 incendis forestals, dels quals només es va descontrolar el que va afectar a la Serra d'Espadà.

El president de la Diputació sosté que "va ser un gran treball, en el qual també va resultar determinant l'actuació dels bombers forestals de la Generalitat, la Unitat Militar d'Emergències, Protecció Civil i la Guàrdia Civil".

El president també ha posat en valor els treballs realitzats a Peníscola arran de la solsida d'un edifici de vivendes, en el qual, "en una situació de risc extrem", els 150 efectius desplaçats van poder salvar la vida d'una persona atrapada entre les runes.

Finalment, s'ha referit a la tasca dels 125 efectius que van atendre els serveis causats per les fortes pluges de Benicàssim, Vinaròs, Xilxes i Moncofa. "Van haver de fer front a situacions crítiques en les quals es va rescatar 29 persones en dificultats, es va retirar aigua en 120 garatges i soterranis i es van retirar arbres caiguts i estructures danyades pels forts vents originats per les tempestats", ha conclòs.