El portaveu de Cs a l'Ajuntament de Castelló renuncia a la seua acta de regidor per motius laborals

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Castelló, Alejandro Marín-Buck, ha anunciat aquest dilluns que renuncia a la seua acta de regidor en el consistori per motius laborals. Segons ha explicat, començarà un nou projecte professional que li permetrà conciliar la vida familiar i laboral, encara que li impossibilita compaginar la seua professió amb la política.

Marín-Buck, metge de professió, considera que "la política és una vida que requereix de molt temps, esforç, energia i moltes renúncies a moments personals". "La meua situació ha canviat, doncs vaig a intentar compaginar la meua vida laboral a l'Hospital Provincial amb la part privada, però açò no em permet un marge d'hores que puga dedicar a l'Ajuntament", ha dit.

L'encara regidor de Cs ha destacat en roda de premsa que continuarà mantenint els seus càrrecs orgànics en el partit, "doncs el projecte és cada vegada més necessari i seguiré ajudant als meus companys, però la responsabilitat de ser regidor i portaveu comporta una dedicació molt important".

Com a nova regidora de Cs entrarà la següent de la llista, Mari Cielo Leiros, i l'actual portaveu adjunt, Vicente Vidal, assumirà el càrrec de portaveu del grup de forma temporal.

Marín-Buck ha assegurat tindre una "sensació agredolça". "Em porte molt bons moments, encara que també ho he passat molt mal", ha dit l'edil, qui ha apuntat que li haguera encantat haver acabat la legislatura.

D'altra banda, ha negat que haja influït en la seua decisió la marxa de l'exregidora de Cs Paula Archelós al grup de no adscrits, i ha subratllat que no li agradaria que es vinculara la seua marxa "al fet que el partit aquesta desarticulat o que el projecte no té futur, perquè no té absolutament res a veure".

Marín-Buck ha finalitzat assenyalant que no vol fer mal al partit i, de fet, ha recordat que ell no ha pres la decisió d'altres companys "que es queden l'acta i se'n van al grup de no adscrits".