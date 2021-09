Puja del 28% al 61% l'alumnat de Secundària que vehicularà en valencià

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha fet aquest dilluns "balanç positiu" de l'arribada a l'Educació Secundària del sistema plurilingüe ja implantat en Infantil i Primària, i ha valorat que "el 93,6% dels centres educatius han aprovat en els seus consells escolars el seu projecte lingüístic de centre".

Marzà ha ressaltat que a la Comunitat Valenciana s'han eliminat les línies "que el que feien era segregar" i s'ha optat per "cohesionar" a través dels centres educatius "perquè tots els xiquets i xiquetes tinguen les mateixes oportunitats d'aprendre totes les llengües i evidentment, en primer lloc la nostra, el valencià". Com a resultat, els alumnes que vehiculen majoritàriament en valencià en Secundària han passat del 28% al 61% en la Secundària.

Així ho ha constatat en la roda de premsa de presentació de l'inici de curs 2021-2022 en ser preguntat per aquest tema. Segons el conseller, "l'aposta és clara": "volem que els xiquets i xiquetes aprenguen i dominen de forma efectiva el valencià, el castellà i com a mínim l'anglés com a primera llengua estrangera".

Per a açò, aquest curs comptarà amb "més de 1.200 auxiliars de conversa en els centres educatius" de la Comunitat, la qual cosa suposa que "tots aquells que han demanat auxiliar de conversa tindran auxiliar de conversa", ha remarcat.

D'aquesta manera, la Comunitat es converteix en el territori que més auxiliars de conversa té en els centres educatius, facilitant que "no només aprenga anglés aquell que es pot pagar una acadèmia, sinó que aprenguen anglés tots els xiquets i xiquetes del nostre país", ha argumentat.

Així, Marzà considera que l'educació pública garanteix que tot l'alumnat tinga un "aprenentatge efectiu i pràctic" del valencià, del castellà, i de l'anglés".

A més, el conseller ha volgut deixar clar que la Llei del Plurilingüisme "no lleva hores de valencià" sinó que "el Tribunal Suprem determina que en tot el territori de l'Estat s'ha de fer com a mínim un 25% en castellà". Segons ha explicat Marzà, si hi ha un 25% en castellà en centres que fins ara no ho tenien, "no és per la llei de plurilingüisme, sinó perquè el Tribunal Suprem està fent que s'aplique ací i en tot el territori de l'Estat", ha conclòs.