El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Castelló renuncia a su acta de concejal por motivos laborales

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló, Alejando Marín-Buck, ha anunciado este lunes que renuncia a su acta de concejal en el consistorio por motivos laborales. Según ha explicado, empezará un nuevo proyecto profesional que le permitirá conciliar la vida familiar y laboral, aunque le imposibilita compaginar su profesión con la política.

Marín-Buck, médico de profesión, considera que "la política es una vida que requiere de mucho tiempo, esfuerzo, energía y muchas renuncias a momentos personales". "Mi situación ha cambiado, pues voy a intentar compaginar mi vida laboral en el Hospital Provincial con la parte privada, pero esto no me permite un margen de horas que pueda dedicar al Ayuntamiento", ha dicho.

El todavía concejal de Cs ha destacado en rueda de prensa que continuará manteniendo sus cargos orgánicos en el partido, "pues el proyecto es cada vez más necesario y seguiré ayundado a mis compañeros, pero la responsabilidad de ser concejal y portavoz conlleva una dedicación muy importante".

Como nueva concejala de Cs entrará la siguiente de la lista, Mari Cielo Leiros, y el actual portavoz adjunto, Vicente Vidal, asumirá la protavocía del grupo de forma temporal.

Marín-Buck ha asegurado tener una "sensación agridulce". "Me llevo muy buenos momentos, aunque también lo he pasado muy mal", ha dicho el edil, quien ha apuntado que le hubiese encantado haber acabado la legislatura.

Por otra parte, ha negado que haya influido en su decisión la marcha de la exconcejala de Cs Paula Archelós al grupo de no adscritos, y ha subrayado que no le gustaría que se vinculase su marcha "a que el partido esta desarticulado o que el proyecto no tiene futuro, porque no tiene absolutamente nada que ver".

Marín-Buck ha finalizado señalando que no quiere hacer daño al partido y, de hecho, ha recordado que él no ha tomado la decisión de otros compañeros "que se quedan el acta y se van al grupo de no adscritos".