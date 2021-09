Cvirus.- Puig destaca que la Comunitat és "líder mundial en vacunació" i fa una crida als no vacunats

Puig, en la roda de premsa posterior a la Comissió interdepartamental per a aprovar la desescalada, ha recalcat que la Comunitat Valenciana és "líder en vacunació a nivell mundial" gràcies a una "actitud cívica exemplar" dels valencians.

Així, ha destacat que ja s'han administrat 7,1 milions de dosis i el 81% de la població a vacunar compta amb la pauta completa. "Aquestes dades situen la Comunitat per davant de tots els països europeus de gran grandària, com Alemanya, França o Gran Bretanya, i també per davant dels Estats Units, el Japó o Israel", ha recalcat.

No obstant açò, ha assenyalat que "no ens podem conformar com a societat, ni podem assumir que no podem anar més enllà", sinó que cal ser "més ambiciosos perquè la variant Delta és la més transmissible" i per açò provoca "més hospitalitzacions" i morts, fins i tot de joves que no s'han vacunat.

Per açò, ha tornat a realitzar una crida als no vacunats al fet que ho facen i en eixe sentit ha recordat que des de demà s'administrarà en els 133 punts de vacunació massiva la dosi de la vacuna Covid-19 sense necessitat de cita prèvia a qualsevol ciutadà major de 12 anys que estiga pendent de rebre la primera.

"Per vosaltres i els altres, la societat ho necessita perquè la salut de tots està en risc i cadascun ha de fer el que li toca per un mateix, per la seua família i pels altres", ha exhortat.