Galiana deja en manos de los falleros el cambio de hora de la 'cremà' y Cano defiende adelantarla

Por su lado, el edil de Protección Ciudadana en la capital valenciana, Aarón Cano, que también ha dicho que hay tratarlo con ese colectivo, se ha mostrado partidario de llevar a cabo ese adelante de hora, como se ha hecho en los actos falleros de 2021.

En este caso, la 'cremà' de todos los monumentos falleros de València se ha adelantado para cumplir con el toque de queda establecido hasta la pasada madrugada en la ciudad dentro de las medidas decretadas para frenar la expansión de la Covid-19.

Los actos falleros de 2021 se han desarrollado entre el 1 y el 5 de septiembre, tras el aplazamiento de estas celebraciones del habitual mes de marzo al de septiembre por la pandemia. Las medidas establecidas para evitar contagios han llevado a incluir modificaciones en el tradicional programa de actos, entre ellas el adelanto de la hora de la 'cremà'.

Carlos Galiana ha manifestado que lo que se tiene que valorar es "si hay alguno" de los "cambios que hemos tenido que introducir por la pandemia" que "se pueda quedar". El responsable municipal se ha pronunciado de este modo preguntado por la posibilidad de mantener el adelanto de la 'cremà' durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los actos falleros de 2021.

El edil ha resaltado que "el colectivo fallero, la asamblea de presidentes, de hecho, es la que aprueba el calendario fallero, el programa de festejos y los horarios". Tras ello, ha aseverado que "si hay alguna propuesta por parte del colectivo o de modificar algún horario", se abordará.

Así, ha agregado que si se aprueba, como se ha aprobado el calendario fallero que concluyó este domingo "por unanimidad" en ese órgano, "evidentemente, tiraremos adelante".

Galiana ha señalado que "hay muchos cambios" en los actos falleros que se han dado este años, por la pandemia o por otras circunstancias como obras en la vía pública como en el caso de la ofrenda" que se tendrá que ir viendo si han llegado para "quedarse". No obstante, ha reiterado que "la asamblea de presidentes decidirá".

Por su lado, el concejal de Protección Ciudadana ha considerado que el cambio de horario de la 'cremà' de este año "ha sido bueno" y se ha mostrado partidario de analizar la opción de adelantarla otros años. "Creo que ha sido bueno poner la 'cremà' a las 22.00 horas", ha expuesto el edil en la rueda de prensa que ha ofrecido también para hacer balance de los actos falleros de este año.

Cano ha opinado que sería mejor que hacerla a las 24.00 horas un 19 de marzo, Día grande de las Fallas y último de estas celebraciones, cuando al día siguiente "mucha gente trabaja". Igualmente, ha expuesto que ese adelanto "ayudaría también a los servicios de limpieza" de la ciudad a recoger las cenizas y restos de los monumentos falleros.

"CON EL MUNDO FALLERO"

De este modo, se ha mostrado partidario de "abordarlo" aunque ha subrayo que eso debe hacerse "con el mundo fallero". "No hay que abordarlo al margen del mundo fallero", ha declarado.

Aarón Cano ha agregado que no conoce "a ninguna falla a la que le guste que quemen" su monumento "a las 3.00 horas" de la madrugada. "Habría que sentarse y valorar", ha repetido.

Por lo que respecta al desarrollo de la 'cremà' de la pasada noche, con la que se dio fin a los actos falleros de 2021, el titular de Protección Ciudadana ha asegurado que "todo funcionó muy bien" y "se desarrolló perfectamente". Únicamente ha apuntado como excepción "alguna falla con algún problema con los bomberos por una pequeña explosión que hubo".

El responsable municipal ha adelantado que para las próximas ediciones de Fallas, su departamento quiere contar para difundir, como hizo este domingo, con un mapa que recoge "todas la fallas en las que los bomberos tuvieron que actuar" para controlar la 'cremà', un total de 90.

Aarón Cano ha explicado que gracias a esta herramienta, la pasada jornada se iba "dando parte cada diez minutos, cada cuarto de hora, de cómo iban quemándose las fallas". "Eso va a ser algo que en las próximas ediciones vamos a ir desarrollando. Se trasladaba la imagen al Cecom, el centro de coordinación de bomberos; lo tenía la sala del 092 y sabíamos en tiempo real cómo estaban las fallas que requerían presencia del cuerpo de bomberos", ha detallado.

"TRABAJO DIGNO DE ELOGIO"

Cano ha resaltado que la pasada noche "más allá de la 1.00 horas, el total de las fallas de València estaban quemadas" y ha insistido en que "el trabajo que ayer realizó el cuerpo de bomberos es digno de elogio". "La 'cremà' de ayer era igual, con pandemia o sin pandemia, no había diferencia. Las necesidades de bomberos eran las mismas, con virus que sin virus y el cuerpo actuó con la profesionalidad que viene siendo habitual pero con mayor agilidad y rapidez".

En el caso de las fallas que llegaron al límite de la hora, la 1.00, para el inicio del toque de queda decretado por la pandemia, Cano ha señalado que estuvo "todo coordinado con Policía Local y Policía Nacional para que los miembros de esas comisiones no tuvieran problema de retorno a sus hogares". Ha agregado que en la 'cremà' se dieron "concentraciones puntuales" pero no "no mucha" gente.