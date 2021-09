Cvirus.- Els alumnes majors de 12 anys propers a un positiu no guardaran quarantena si tenen la pauta completa

Així, ho ha confirmat aquest dilluns la consellera de sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell interdepartamental per a decidir la desescalada a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, ha confirmat que qualsevol alumne que done positiu ha de mantindre la quarantena com fins ara. No obstant açò, la novetat per al pròxim curs és que els seus companys, si tenen més de 12 anys i ja estan immunitzats després d'haver-hi rebut la pauta completa de vacunació, podran "seguir els seus estudis amb normalitat".

Per la seua banda, ha assenyalat la Comissió de Salut Pública, que traslladarà les seues decisions per a la seua ratificació al Consell Interterritorial, debatrà demà el protocol d'actuació davant els casos de positiu en un aula per als menors d'eixa edat ja que per davall d'aquesta franja no es vacunen. Així, es pretén consensuar un criteri comú entre les comunitats.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha ressaltat que el curs escolar començarà demà amb "una elevada protecció" en els alumnes majors de 12 anys ja que el 50% ja té la pauta completa i en deu dies s'aconseguirà el 80%. De la mateixa manera, ha destacat que la setmana vinent serà l'engegada del curs universitari "també amb una molt avançada" taxa d'immunització completa.

"L'any passat aconseguim fer que les aules foren un lloc segur i amb aquest avanç de la immunització encara serà més segures. Són sens dubte el rostre més favorable d'aquest període que ara comença", ha destacat el president.

També el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, s'ha referit a aquesta qüestió durant la roda de premsa de l'inici de curs 2021-2022 per a assenyalar que, segons la Guia de gestió de casos Covid-19 en els centres educatius -pendent d'aprovació definitiva-, tant aquest alumnat com el personal docent i de suport que haja estat en contacte amb un positiu per Covid-19, no farà falta que facen quarantena si estan vacunats amb la pauta completa.