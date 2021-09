Nuria Roca, sobre su encuentro con los 'paparazzi' durante las vacaciones: "Fuimos un poco incrédulos"

Nuria Roca vuelve a televisión por todo lo alto tras pasar unas merecidas vacaciones con su familia. El rostro de Antena 3 cada vez tiene más espacio en la cadena, pues ya no solo es colaboradora de El hormiguero, sino que también presenta Family Feud y está a punto de estrenar La roca, el magazine de las tardes del domingo en laSexta.

Por ello, más que nunca, la valenciana ha tenido que recargar pilas en la playa, ajena por unos días al trabajo. Sin embargo, su estancia en la playa no ha estado exenta de cámaras, pues ya reveló su marido, Juan del Val, que a principios se encontraron con los paparazzi, los cuales incluso se acercaron a ellos.

"Se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado. Nos dice lo siguiente: 'A ti te tenemos fotografiado, pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo, hacemos la foto y os dejamos en paz'", contó del Val en su Instagram. Sin embargo, no fue del todo así, pues continuaron teniendo a los fotógrafos tras ellos.

Sobre esto se ha pronunciado Nuria Roca con los reporteros de Europa Press, aunque le ha querido quitar importancia: "Creo que cada uno hace su trabajo y luego cada uno se busca la vida como puede".

"Te preguntan 'oye te puedes quitar el pareo, tenemos la foto y nos vamos', otra cosa es que tú te lo creas o no", ha declarado la presentadora. "No me incomoda, para nada, de verdad que no".

"Estarías más relajado si estuvieras solo, pero da igual", ha añadido. "Fuimos un poco incrédulos, pero bien".