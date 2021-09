Les claus del curs 2021-22 a la Comunitat Valenciana: més docents, menys alumnes i "acompanyament emocional"

Per contra, augmentarà el professorat, que aconseguirà els 77.916 docents, després d'un reforç de 5.042 extra (+0,35%), que permetrà garantir el 100% de la presencialitat a totes les etapes educatives, mantenint algunes de les mesures antiCovid del curs passat. Així, la ràtio mitjana d'alumnes per grup serà de 20,7, un punt menys que el curs passat.

I, per primera vegada, les escoles comptaran amb personal d'orientació que formarà part de l'equip de professorat de cada centre d'Infantil i Primària, seguint el model ja establit en els instituts. Hi haurà 1.452 orientadors i orientadores en els centres educatius per a atendre a l'alumnat, un 37,2% més que el curs anterior.

"És fonamental, l'acompanyament educatiu i emocional de l'alumnat, per açò tenim més professorat per a menys alumnes", ha subratllat el conseller d'Educació, Vicent Marzà, durant la roda de premsa de presentació de l'inici del curs 2021-2022, que porta per lema 'Amb tanta il·lusió per aprendre, com ganes de seguir ciudant-nos'.

El conseller, que ha estat acompanyat del secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha recordat que encara estem en pandèmia pel que "no és un curs normal" i cal mantindre la "màxima prudència". De fet, s'han invertit 34,9 milions d'euros en material de seguretat i neteja per a garantir les pautes que marquen les autoritats sanitàries.

Però "més enllà de les pautes que hem de complir pròpies de l'emergència sanitària, estem molt centrats a realitzar un intens acompanyament educatiu i emocional de l'alumnat. La pandèmia també està fent estralls en les nostres vides i hem establit un nou model d'orientació educativa per fer front a les seqüeles psicològiques en l'alumnat provocades per la pandèmia", ha explicat Marzà.

En aquest sentit, s'han creat també noves unitats d'atenció: unitats especialitzades d'orientació. Són 6 i tenen més de 100 especialistes que assessoren als equips i departaments d'orientació dels centres.

Així mateix, s'ha creat un nou protocol de prevenció de suïcidis que aclareix les pautes d'ajuda i intervenció. I la Conselleria està treballant en un programa específic de salut mental i emocional per a l'alumnat per a abordar els efectes psicològics i emocionals de la pandèmia en l'alumnat.

Aquest curs se seguirà treballant també en els centres educatius la 'Guia d'acompanyament emocional en temps de COVID', un recurs per als equips docents que ajuda a exterioritzar sentiments,pors i dubtes de l'alumnat entorn de diferents qüestions relacionades amb la pandèmia.

El curs, que començarà amb tots els alumnes majors de 12 anys amb almenys la primera dosi de la pauta de vacunació administrada i amb el personal dels centres educatius immunitzat, continuarà aplicant, amb alguns canvis, mesures de seguretat sanitària enfront de la Covid-19, com són l'ús de mascareta obligatòria a partir de Primer de Primària, ventilació constant o el reforç de mesures d'higiene.

En el cas dels menjadors s'ha reforçat el servei amb prop de 3.000 monitors més i quan en el mateix torn hi ha diversos grups de convivència estable s'assegura una distància d'1,5 metres. En les activitats extraescolars d'alumnes que no pertanyen al mateix grup de convivència estable la distància serà d'1,2 metres.

16 NOUS CENTRES EDUCATIUS DURANT AQUEST CURS

Pel que fa a la construcció de centres educatius, el conseller d'Educació ha assegurat que durant aquest curs s'acabaran 16 centres educatius nous, un fet que considera "molt positiu" tant per a "dignificar les aules" com per a generar llocs de treball en el sector de la construcció.

Amb les 136 obres que estan en marxa en aquests moments, s'està donant treball a més de 6.600 persones i 273 empreses; mentre que amb les 275 obres que ja acabades durant els últims sis anys s'han generat "més de 5.800 llocs de treball en 765 empreses vinculades al sector de la construcció", ha remarcat.

APOSTA PER LA FP, LA FORMACIÓ QUE MÉS CREIX

Un altre puntal d'actuació en matèria educativa és l'augment d'oferta en FP, ha destacat el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler. Així, el curs arrancarà amb 6.526 noves places gràcies a l'obertura de 197 cicles formatius i 23 cursos d'especialització nous al llarg del territori.

La previsió és de 106.419 alumnes de FP, un 6% més que el curs passat i un 26% més que fa sis anys, sent així "l'etapa educativa que més ha crescut" en aquest temps. Segons Soler, "açò es deu a dos factors: l'increment que estem fent de l'oferta formativa ajustada a les necessitats del teixit productiu i a les grans oportunitats d'empleabilitat futura que tenen aquests estudis".

En els pròxims dies, s'oferiran a més, 800 noves places, ha anunciat el secretari autonòmic, qui ha subratllat que la implantació de cicles formatius amb 'alta empleabilitat' és especialment important en cicles formatius vinculats a les famílies d'Informàtica i Comunicacions, i en Serveis Socioculturals i a la Comunitat. També són importants els nous cursos d'especialització de FP vinculats a la sostenibilitat mediambiental.

Així mateix, Soler ha avançat la creació de 19 Consells Territorials de FP amb ajuntament, empreses i instituts de FP per a analitzar les necessitats de cada territori i ajustar l'ofereix cicles.

DIGITALITZACIÓ

Pel que fa a la digitalització educativa, Soler ha indicat que se segueix amb la implantació d'una nova plataforma educativa digital que fomenta l'ús de ferramentes col·laboratives de treball en l'alumnat i el professorat; la dotació de més de 80.000 'tablets' i ordinadors portàtils a les aules; i l'augment de la formació del professorat en TIC. "Oferim un 42% més de places de formació en TIC per al professorat que el curs passat", ha ressaltat.

MÉS BEQUES

Per a reduir les desepeses de les famílies i "generar més igualtat d'oportunitats" en l'alumnat independentment de la seua situació socioeconòmica, el secretari autonòmic ha assenyalat que hi haurà 140.000 xiquets i xiquetes beneficiaris de la beca menjador (un 5% més que el curs passat) i que el 88% de les famílies opten pels bancs de llibres gratuïts de Xarxa Llibres.

Així mateix, ha recordat que s'ofereixen més de 18.000 places gratuïtes en aules de 2 anys i que enguany també augmenta la inversió en el Bo Infantil, que ascendeix a 61 milions d'euros, un 10% més que el curs passat "perquè les famílies no tinguen problemes econòmics per a accedir a la xarxa 0-3 anys d'escoles infantils privades i les mateixes escoles tinguen més alumnat".

Cal recordar que aquest curs augmenten els màxims d'ajuda del Bo Infantil en el tram 2-3 anys i es passa d'un màxim de 180 euros al mes a un màxim de 220 euros al mes.