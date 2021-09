Salen a la luz las primeras imágenes de José Luis Moreno ante el juez. El diario El Confidencial ha accedido en exclusiva a los audios del empresario madrileño sentado en el banquillo de la sala del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional. El productor de televisión se ha acogido a su derecho a no declarar y, así, ha evitado las preguntas del magistrado.

En la grabación, compartida también por Ya es mediodía, puede verse a Moreno vestido de negro, sentado en una silla en medio de la sala enfrente del juez. "Buenos días, ¿su nombre, por favor?", le pregunta inicialmente el magistrado. "José Luis Rodríguez Moreno", responde inmediatamente el empresario. Justo después, el juez le explica las razones por las que Fiscalía le ha sentado en el banquillo y le ha pregunta si ha decidido declarar o no.

"Como usted sabe comparece en calidad de investigado en esta causa que se sigue por posibles delitos de integración en organización criminal, falsificación de documentos, estafa y blanqueo de capitales. ¿Quiere usted declarar?", le explica el juez. "Con su permiso, lo primero que quiero expresar es que estoy a su disposición incondicional y, después, que los últimos acontecimientos me han descompuesto y creo que no estoy en condiciones de hacer una declaración", se justifica Moreno.

El juez le pregunta si el investigado se acoge a su derecho a no declarar y Moreno asiente. No obstante, el productor no salió de los juzgados con buen sabor de boca, ya que su socio ha apuntado directamente hacia él. Antonio Luis Aguilera Sánchez ha reconocido que había contado con la colaboración de directores de banco para conseguir financiación de empresas, desviar fondos y estafar a los bancos.

Por último, el magistrado ha insistido sobre el mismo tema y le pregunta si el objetivo de estas transacciones económicas era desviar fondos y estafar bancos. "Sí", responde Sánchez. "¿Estos fondos hacia dónde se desviaban?", intenta averiguar el juez. El socio del productor de televisión ha confesado que había un contrato de televisión y que se desvió mucho dinero a las sociedades de José Luis Moreno para finalizar el contrato. Sánchez ha detallado que la cantidad desviada podría acceder a seis o siete millones de euros.