L'EMT reforça l'oferta per a la tornada de l'activitat laboral i escolar a València

20M EP

NOTICIA

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha reforçat l'oferta de 13 de les seues línies per a incrementar les freqüències de pas els dies laborables davant la tornada de l'activitat laboral i escolar. Així, es millora el servei de les línies 7, 8, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 31, 35, 98 i 99, així com del servei especial "porta a porta" que s'ofereix per a persones amb diversitat funcional.