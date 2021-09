Vox insta a Espadas a planificar Cabalgata, Semana Santa y Feria "con plena normalidad y como merece Sevilla"

"La pasada semana, el alcalde tuvo que corregir públicamente los planes que su propio Gobierno municipal estaban preparando para la Feria de 2022. Resulta que entrando en el último cuatrimestre de 2021, llega el momento de sentar las bases de los eventos importantes que tendráSevilla en la primera parte del próximo año", destaca la formación en una nota de prensa.

En opinión de Vox, "bajo esta premisa, resulta obvio que la Cabalgata de los Reyes Magos, la Semana Santa y la Feria acaparan los focosprincipales por lo que suponen para los sevillanos y para la economía de la ciudad".

En este sentido la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha querido explicar la postura de su formación política al respecto: "Si tenemos en cuenta cómo estábamos hace siete meses cuando empezó 2021 y lo comparamos a la situación actual no hay ningún motivo para no lanzar un mensaje realista de normalidad".

Desde luego, Vox apuesta por que la Cabalgata, la Semana Santa y laFeria se planifiquen "con absoluta normalidad y sin invenciones ni realidades distópicas paralelas". "Los sevillanos necesitan y se merecen celebrar sus fiestas tal y como han conocido siempre", ha asegurado.

Asimismo, la portavoz de Vox ha esgrimido que "si hoy el mundo entero está volviendo a la normalidad, todo indica a que conforme vaya avanzando el tiempo la situación será todavía más estable y favorable para hacerlo. Es más, hoy día no existe ninguna ley en nuestro país que impida planificar eventos para dentro de unos meses con esa normalidad".

El alcalde "debe ser claro y decir qué va a hacer". "Se acabaron los discursos de esperanza pero sin hechos". Al respecto, "debe decir ya si tiene pensado que se celebren los citados eventos" y "en qué forma seestá trabajando para recuperarlas después de dos años huérfanos de ellas".

"Debe hacerlo no porque nosotros se lo pidamos, sino porque la sociedad de Sevilla y la economía de nuestra ciudad necesitan un mensaje de futuro y normalidad", ha añadido Peláez. "Sevilla debe recuperar su normalidad; entre otras cosas porque no existe ninguna figura normativa vigente que lo impida. Y todo hace presagiar que si hoy no la hay, menos aún dentro de cuatro meses -Cabalgata-, ocho meses -Semana Santa- yFeria -9 meses-".

La portavoz de Vox ha asegurado que "si nos remontamos en el tiempo, pensemos cómo estábamos a principios de 2021 y cómo estamos ahora, no existen motivos para jugar al ratón y al gato, generando incertidumbre y miedo a los sevillanos". Así, ha destacado que las fiestas generan unos 1.300 millones de euros. "Ese mensaje afirmativo es necesario porque estamos a pocas semanas del momento en el que feriantes, hosteleros, montadores, tomen la decisión de afrontar la Feria de Sevilla".

Por último, la portavoz de Vox ha recordado que "las limitaciones no las puede imponer el Ayuntamiento, así que trabajemos sin ellas". El Ayuntamiento "no tiene competencias para restringir nuestra libertad. Es sabido que la izquierda donde se siente más cómoda en el ámbito de las prohibiciones, limitaciones y tratando de dirigir nuestras vidas", ha señalado.

"El alcalde debe echarse a un lado de forma inmediata porque los presupuestos de la ciudad no puede decidirlos alguien que estácentrado en negociar con el presidente andaluz -Juanma Moreno- los de Andalucía, pero en cambio ni siquiera ha llamado a los grupos municipales del Ayuntamiento de Sevilla para explicar los de la ciudad que le paga el sueldo", ha concluido.