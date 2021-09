ANPE considera "imprescindible" mantener al profesorado de refuerzo del año pasado para este curso

Según denuncia el sindicato, sólo seis comunidades autónomas -Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana- mantendrán este curso los refuerzos del profesorado. El resto de las comunidades aplicarán recortes en las plantillas del curso anterior. "Esta desigualdad en la contratación de profesorado afectará en la igualdad de oportunidades del alumnado", alerta ANPE.

De cara a la 'vuelta al cole', ANPE apuesta por una educación presencial en todas las etapas y por centros educativos seguros. Por ello, están en contra de que se abra la posibilidad de reducir a 1,2 metros la distancia interpersonal si la incidencia es baja, e insisten en la importancia de que se mantenga en 1,5 metros.

Así, advierten de que la pandemia sigue presente y, aunque la vacunación del profesorado y del alumnado mayor de 12 años es un elemento que refuerza la seguridad en las aulas, también es cierto que la variable Delta ha tenido un alto poder de contagio y en cualquier momento puede volver a subir la incidencia de casos.

Además, recuerdan desde el sindicato que no existe todavía un protocolo de vacunación para los menores de 12 años, es decir, para todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria, lo que supone ser un colectivo más vulnerable ante los síntomas del Covid-19.

DESARROLLO DE LA LOMLOE

Otro tema que preocupa al sindicato es el desarrollo normativo de la Ley educativa, la LOMLOE, y la situación del profesorado. La propia Ley recoge dos disposiciones sobre las que, según ANPE, urge su desarrollo.

En primer lugar, ponen el foco en la Disposición Adicional Séptima de la Ley, que hace referencia a la presentación de una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, tendría que estar para el 19 de enero de 2022.

Desde ANPE proponen una Ley de la profesión docente donde se recoja y regulen, entre otros aspectos, los requisitos de formación inicial y habilitación para todo el profesorado de las enseñanzas no universitarias, la identidad de la profesión docente, los derechos y deberes del profesorado, el desarrollo de la libertad de cátedra etc. En definitiva, una normativa marco que regule la docencia no universitaria en todo el Estado.

Y en el ámbito estricto de la enseñanza pública no universitaria, ANPE asegura que debería aprobarse un Estatuto de la Función Pública Docente, en el que se regule el ingreso y acceso a la función pública docente y a sus distintos cuerpos docentes con una "clara definición y reestructuración", y la inclusión de todos en el grupo A1. Además, el establecimiento de una carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación.

En segundo lugar, en el marco de este desarrollo normativo también se debería dar respuesta a lo recogido en la Disposición Adicional Undécima de la LOMLOE sobre el profesorado del actual cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Para ANPE, lo primero es establecer la normativa necesaria para que se lleve a afecto la integración del profesorado del cuerpo de técnicos de FP que estaba en posesión del título de Grado o equivalente a la entrada en vigor de la LOMLOE, en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, así como regular los procedimientos que posibiliten acceder al cuerpo de Secundaria a los profesores funcionarios que ahora no cumplen con el requisito de estar en posesión del Grado o equivalente.

Por otro lado, ANPE advierte de que no se puede abordar ninguna reforma educativa sin la implicación del profesorado. "Como ejemplo tenemos los borradores de los currículos de Educación Primaria que hemos conocido por los medios de comunicación", lamentan. Por eso, el sindicato exige que los próximos documentos o proyectos normativos puedan ser discutidos y negociados con los representantes del profesorado.