Cultura Festiva y Protección Ciudadana, a favor de mantener en Fallas las 'mascletaes' descentralizadas

Así, lo han indicado los titulares de estas delegaciones municipales, Carlos Galiana, también presidente de la Junta Central Fallera, y Aarón Canos, respectivamente, en las ruedas de prensa que cada uno de ellos ha ofrecido esta jornada para haber balance de los actos falleros de este año.

De este modo, han defendido la posibilidad de que estas citas pirotécnicas, unos de los principales eventos del calendario fallero, además de dispararse en su enclave habitual de la Plaza del Ayuntamiento de València puedan ofrecerse en distintos puntos de la capital valenciana.

En los actos falleros de 2021 han salido de la Plaza del Ayuntamiento, donde reúnen a miles de espectadores, para dispararse en diferentes puntos del término municipal con el fin de evitar aglomeraciones y de esta forma los contagios de coronavirus.

Además de esa dispersión, para evitar concentraciones de gente durante los actos falleros de este año no se ha dado a conocer con antelación el lugar en el que se iban a ofrecer. Lo mismo ha sucedido con los castillos de fuegos artificiales y con la 'Nit del Foc', que han tenido también diversos emplazamientos.

El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, se mostró este domingo, última día de los actos falleros de 2021, partidario de la descentralización de los actos pirotécnicos y digo haber recibido felicitaciones de "muchísima gente de los barrios" por tener espectáculos de este tipo en sus barrios.

"Puede ser que hayan venido, como ha dicho el alcalde, para quedarse", ha manifestado Carlos Galiana preguntado por la descentralización de las 'mascletaes'. No obstante, ha precisado que esa posibilidad daría, "evidentemente, sin renunciar a las de la plaza" del Ayuntamiento.

El edil de Cultura Festiva ha mostrado su disposición a "estudiar" esa descentralización de los actos pirotécnicos y ha resaltado también, como ha hecho el primer edil, la respuesta positiva recibida por parte de los vecinos de los barrios en los que han tenido lugar estos días. "Agradecían que en su barrio hubiera una 'mascletà'", ha expuesto el concejal.

"Hay que ver si son una de esas cosas que puede ser han venido para quedarse, pero que nadie piense que estamos renunciando a las de la Plaza del Ayuntamiento, que es el punto neurálgico. Estudiaremos con los pirotécnicos cómo se puede hacer eso", ha insistido Galiana.

Tras ello, el responsable municipal ha agregado que hay que tener en cuenta que "tenemos unas Fallas de aquí a seis meses" de nuevo, las de 2022 el próximo mes de marzo y ha aseverado que se tendrá que "valorar en qué situación estamos de aquí a seis meses", en alusión a la pandemia de la Covid-19, "y trabajar con esa situación".

Con todo, Carlos Galiana se ha referido de nuevo a la buena acogida que las 'mascletaes' en los barrios han tenido por parte de sus residentes. "Creo que al final, los vecinos y vecinas de los diferentes barrios de la ciudad estaban encantados de tener una 'mascletà' municipal en su barrio", ha dicho.

"UNA EXPERIENCIA MUY POSITIVA"

Por su lado, el concejal de Protección Ciudadana ha considerado que los disparos de castillos de fuegos artificiales y de 'mascletaes' falleras fuera de la Plaza del Ayuntamiento de València "han resultado ser una experiencia muy positiva".

"Yo soy de la opinión de que tenemos que explorar esta vía", la de "descentralizar y hacer en barrios" esos espectáculos, ha declarado Aarón Cano, que ha señalado que esa es "una forma de democratizar la fiesta". "Los barrios de la ciudad tienen que tener una presencia de actos organizados por el Ayuntamiento", ha asegurado en esta línea.

Cano ha opinado que optar por esa posibilidad también servirá, "de alguna manera", para "que las pirotecnias puedan tener más caudal, más negocio" y más "posibilidades de poder desarrollar sus trabajos".

"No olvidemos que la pirotecnia no es una fábrica de tornillos, también es arte. Los espectáculos pirotécnicos no son una sucesión de explosión de pólvora. Son arte, son la expresión artística del pueblo valenciano mayoritariamente. Creo que esto tendremos que desarrollarlo y facilitarlo", ha planteado el edil.