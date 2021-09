Av.- Cvirus.- Generalitat alça el toc de queda, reobri oci nocturn i elimina el màxim de persones en reunions

La Generalitat Valenciana, en la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació enfront de la covid-19, ha aprovat aquest dilluns una desescalada de les restriccions encara vigents des del passat 17 d'agost amb sis mesures generals per a la Comunitat Valenciana, entre les quals es troba l'alçament del toc de queda (als 68 municipis on encara estava vigent), la reobertura de l'oci nocturn i l'eliminació del màxim de deu persones en reunions socials.