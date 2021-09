Sanitat obri el termini d'inscripció per a l'OPE 2017-2018 i Estabilització 2019 d'Infermeria

20M EP

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha obert aquest dilluns el termini d'inscripció del procés selectiu per a la provisió de places d'Infermeria, un dels més concorreguts. En concret, queda obert per a l'OPE 2017-2018 i per a l'estabilització de 2019.