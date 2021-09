Hugo Sierra responde a Adara tras su polémica por su paternidad: "Para mí eso no es una felicitación"

Hugo Sierra y Adara Molinero llevan meses protagonizando polémicas a través de las redes sociales, los programas de televisión y las exclusivas en revistas. La última de ellas ha sido tras el nacimiento de Giorgia, la hija del uruguayo con Ivana Icardi.

"Adara no nos ha felicitado", fue el titular que dio la pareja el pasado miércoles en la revista Lecturas. Sin embargo, la madrileña se apresuró a desmentirlo con pruebas. "Espero que haya salido todo bien y que la niña esté sana", fue lo que ella le escribió por WhatsApp.

Sobre esta polémica, el ganador de GH Revolution se pronunció este domingo en Viva el verano, donde acudió para hablar de su reciente paternidad y su relación con su pareja y su ex: "Creo que esta polémica es secundaria y que no tiene importancia".

"Para mí esto no es una felicitación. Adara me preguntó si estaba con Martín, nuestro hijo, y ahí fue cuando me mandó este mensaje. Creo que no era importante y que no era una cosa para polemizar", añadió.

El exsuperviviente opinó también que cree que lo que su expareja quiere es crear polémica: "No entiendo este afán de publicar cosas. No la veo bien y me preocupa por nuestro hijo".

"Lo único que me importa es que nuestro hijo sea feliz y que su pareja, en este caso Rodri, le trate bien", añadió Hugo.

Además, sobre la polémica pasada entre Adara e Ivana, en la que la exazafata estalló entre lágrimas contra la argentina por hablar de su hijo en su canal de Mtmad, Sierra confesó que se vieron en persona para hablarlo.

"Esos días vinimos a buscar al niño y nos vimos los cuatro en Madrid. Estábamos de testigo Rodri y yo. Adara no aceptó las disculpas, ni siquiera quiso hablar", aseguró. "Estaban superbien, porque había un rollo cordial, entonces, ¿con qué intención va a hablar Ivana sobre eso? Y si hay teléfono, no publiques eso, me lo dices a mí si no quieres polémica".

"No la he visto bien, pero no me interesa tampoco. Lo que me interesa es el pequeño. Al niño lo veo feliz, entonces...", añadió.