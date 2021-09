Cataluña vuelve a hacer desde este lunes pruebas Covid a los contactos estrechos

Salut retoma este lunes y de forma progresiva las pruebas a los contactos estrechos de una persona con Covid-19. En la población general, las personas con la pauta completa de vacunación se tendrán que hacer una PCR entre los días 4 y 6 -preferentemente el 4- del contacto y se mantiene la directriz de que no haya que hacer cuarentena.

Las personas no vacunadas o con la pauta incompleta también se harán una PCR entre los días 4 y 6 y tendrán que hacer cuarentena de 10 días. En el entorno escolar, las personas con pauta completa se harán un test de antígenos con auto muestra supervisada en la farmacia entre los días 0 y 1 de detectarse el caso. En las no vacunadas, se seguirá la misma pauta que la población general: PCR entre los días 4 y 6 y cuarentena 10 días.

Sin hacerse desde julio

Las pruebas diagnósticas de la Covid-19 a los contactos estrechos que no tienen síntomas de la enfermedad se dejaron de hacer en julio por el gran volumen de trabajo de la quinta ola, que recayó sobre la atención primaria.

Después de que los contagios de la quinta ola hayan bajado mucho y a las puertas de la vuelta a la escuela y laboral, Salut publica este lunes la actualización del protocolo y retoma el testeo entre los contactos aunque no tengan síntomas. Así, Salut da por finalizada la fase de mitigación de la quinta ola, que sucede a la fase de contención, cuando no se ha podido parar la propagación del virus.

El protocolo incorpora diversas novedades por la variante delta y el inicio del curso escolar. De entrada, el periodo en el que se harán las pruebas PCR, de manera que se realizarán entre el cuarto y el sexto día -preferentemente el cuarto- después de la exposición. El objetivo es mejorar la detección de la variante delta, que llega al pico viral antes que las anteriores.

Salut ha decidido hacer también las pruebas -PCR o test de antígenos- a personas vacunadas para mayor seguridad, ya que se han detectado casos entre esta población. Con todo, se mantiene que no es necesario que hagan cuarentena a menos que den positivo.

A las personas no vacunadas o que aún no tengan la pauta completa, también se les hará una PCR y en su caso sí que tendrán que hacer cuarentena durante 10 días.

Pruebas en puntos centralizados

Las pruebas se realizarán en puntos centralizados de toma de muestras siempre que sea posible. Salut quiere potenciar el papel de estos puntos.

En el ámbito escolar, cuando se confirme un caso positivo, se hará una prueba diagnóstica a todos los miembros del grupo de convivencia estable. Una de las principales novedades es que se incorporen las farmacias.

Las personas vacunadas que hayan estado en contacto con una persona con Covid se harán un test de antígenos (TAR) por auto muestra supervisada el miso día o al siguiente de confirmarse el caso, en cualquier farmacia que participe en el programa de test de antígenos rápido supervisados. Los datos se reportarán al sistema de salud para el estudio de casos y contactos.

Las personas no vacunadas o con pauta incompleta del ámbito escolar tendrán que hacer cuarentena durante 10 días. Se les realizará una prueba PCR entre los días 4 y 6 -preferentemente el 4-, como a la población general.

Es importante recordar que el resultado de la prueba no influye en la necesidad de hacer cuarentena cuando sea indicada. Es decir, las personas no vacunadas tendrán que hacer la cuarentena de 10 días aunque la prueba dé negativo, ya que podría ser que aún no se pudiese detectar la carga viral.

Si el resultado de la prueba es positivo, tanto en vacunados como en no vacunados, se considera un caso y han de aislarse.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, confirmó la pasada semana que se recuperarían las pruebas a los contactos estrechos e indicó que estaban estudiando la manera organizativa per hacerlo con "el menor impacto" posible en el sistema sanitario.