La Policia d'Alacant alça 141 multes per incomplir les mesures contra la covid el cap de setmana, 89 per botellons

Igualment, s'han alçat 16 denúncies per no respectar el toc de queda, 10 per consum de drogues, tres per l'ordenança de neteja i 14 per no portar la mascareta. A més, s'han dissolt un total de 13 festes, entre les tres i les cinc del matí del divendres i dissabte, en vivendes que estaven generant soroll i queixes de particulars.

El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha destacat que el balanç del mes d'agost ha sigut "molt positiu" i ha celebrat el "descens" de la incidència de Covid a Alacant a causa de l'"alt compliment de les mesures, així com el gran treball realitzat per la Policia Local, que ha fet possible que es reduïsquen els contagis", segons ha manifestat en un comunicat del consistori.

El primer cap de setmana de setembre s'ha tancat "sense incidents i amb un alt grau de compliment" de les mesures sanitàries i de seguretat enfront de la Covid. No obstant açò, ha estat marcat pels accidents de trànsit, ja que s'han registrat més d'una vintena amb ferits i danys materials.

D'altra banda, els agents van intervenir en dos rescats un el divendres, prop de les 22 hores, a l'illa de Tabarca, per a atendre a una dona de 50 anys, que s'havia lesionat amb la seua ancora en el peu, i va ser necessari el seu trasllat amb barca a un centre sanitari. Així com un segon rescat en la platja de Sant Joan, sobre les 16 hores del dissabte, d'un home que va ser estabilitzat i traslladat a l'hospital de San Juan.