El 37% de l'alumnat valencià utilitzarà només llibres de text i el 33% tauletes, segons una enquesta d'AVACU

D'altra banda, en un 20% dels casos els alumnes alternaran entre llibres de text i un dispositiu digital, en funció de l'assignatura cursada.

Els col·legis concertats són els centres que més ús faran de les tauletes o ordinadors, amb un 49,28%, seguits dels centres privats, un 41,67% i els col·legis públics, que utilitzaran els dispositius electrònics en un 3,7% dels casos.

Pel que fa a la compra de llibres de text, quasi un 55% de l'alumnat els adquirirà en el seu centre escolar, enfront d'un 16,9% que els comprarà en una llibreria o tenda de barri (ja siga de manera presencial o per internet) i un 11,2% que es dirigirà al banc de llibres del centre escolar.

En aquest sentit, el 82% dels pares enquestats assenyala la "comoditat" com a motiu principal per a obtindre els llibres en el propi centre. Per contra, el 10% admet "no tindre una altra opció per a adquirir-los" i una mica més d'un 7% respon que "havia comparat i en el centre escolar eren més barats". El preu dels llibres se situa entre els 100 i els 200 euros, segons un 35% dels participants.

20% DE DISPOSITIUS REUTILITZATS

El 53% dels alumnes només podrà adquirir els ordinadors i tauletes per a aquest curs al seu centre escolar. Més d'un 20% aprofitarà els dispositius del curs anterior i únicament un 5,4% emprarà un prestat pel centre de manera gratuïta.

Quant al preu, més del 55% dels pares afirma que el cost oscil·la entre els 500 i els 700 euros, percentatge ascendeix fins a un 74,51% en el cas dels col·legis concertats. A més, un 20% ho situa entre 300 i 500 euros i un 21,33% entre 100 i 300 euros.

Al cost del dispositiu se suma el de les llicències digitals, que ascendeix fins als 100-200 euros en un 32,95% dels casos i 200-300 euros en un 43%. Un 21,5% de les tauletes i ordinadors utilitzats són oferides pel centre de manera gratuïta.

CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE

AVACU destaca la importància d'inculcar als fills un consum responsable i sostenible des de xicotets i en tots els àmbits. Per a açò, aconsellen revisar llibres i material escolar del curs passat i veure què es pot aprofitar de germans, familiars i amics; fer-los comprendre que no és necessari estrenar motxilla, estoig o sabatilles noves cada curs si els de l'any anterior es poden usar.

Així, recomanen establir un pressupost per a la compra de llibres o material nou per a veure què cal comprar realment; comparar preus i condicions en diferents establiments, i informar-se sobre les ajudes existents relatives a material escolar, menjador i transport.