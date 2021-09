MÉS cree que los casos de "discriminación lingüística" son "fruto de tener a la extrema derecha en las instituciones"

Así se ha referido Ensenyat a los últimos casos de "discriminación lingüística" en la sanidad pública balear, por los que se ha convocado este lunes por la tarde una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de 'El Pacte'.

Durante una rueda de prensa en el Parlament, Ensenyat ha asegurado que recientemente "se negó atención sanitaria a una persona por hablar mallorquín". "No lo podemos dejar de pasar de ninguna de las maneras", ha censurado.

"Desde nuestra fuerza pediremos que haya una reacción para que se dejen de dar estos episodios que, por desgracia, últimamente están siendo demasiado numerosos", ha declarado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha recordado que "la lengua catalana es la lengua propia de la comunidad, con carácter de cooficialidad junto con el castellano". "Esto significa que todos los ciudadanos de nuestra isla tenemos el derecho de utilizarla allí donde queramos y el deber de conocerla".

Para evitar estos casos, la diputada de Unidas Podemos cree que es necesario "crear políticas atractivas para que la gente quiera aprender y utilice el catalán en la comunidad".

Preguntada por el uso del catalán por parte de la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, ha defendido que ésta "conoce perfectamente la lengua catalana" y que "cuando le formulan una pregunta no tiene inconveniente en contestar".

EL PI CRITICA LA "INACCIÓN" DEL GOVERN

Respecto a este tema, el portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha criticado "la inacción" del Govern y ha registrado una batería de preguntas acerca de las acciones que la Conselleria de Salud ha llevado a cabo para garantizar que los usuarios puedan expresar en catalán en los servicios de salud.

El diputado ha señalado que "el Govern debe garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos con las dos lenguas oficiales". "No puede ser que porque un ciudadano hable con catalán le discriminen. El Govern no se puede poner de perfil, es inadmisible que esto ocurra. No puede ser que se excuse en que el porcentaje de discriminaciones lingüísticas es muy bajo", ha censurado.

Según Melià "esta situación es inaceptable, el Ejecutivo autonómico tiene que ponerse las pilas y garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, además de luchar y defender la lengua propia de las Islas".