El PSOE pide que los técnicos confirmen si hay suelo público en la Unidad de Gestión Indalecio Prieto

La enmienda registrada este lunes por el portavoz socialista, Wenceslao López, reclama que el Pleno no apruebe el plan urbanístico hasta que los técnicos se pronuncien por escrito sobre la propiedad del conocido popularmente como callejón de Gascona y aclaren si es o no municipal. Así lo advierten algunas de las alegaciones presentadas al proyecto presentado y a las que no existe una respuesta expresa de los funcionarios en el expediente administrativo.

El Grupo Socialista advierte de los posibles daños al interés municipal y también de terceros en caso de que el desarrollo de la unidad comience sin dejar clara la propiedad de todo el sueño afectado. "En los propios informes municipales no se da por confirmada la propiedad privada del citado callejón razón por la que se hace necesaria una tramitación previa imprescindible a la aprobación del Estudio de Detalle, con la finalidad de que, en ningún caso, se vean afectadas propiedades de titularidad municipal, y para garantizar que no se adquieran compromisos que puedan dañar intereses de terceros y en especial el interés general de las vecinas y vecinos de Oviedo", señala la enmienda de los socialistas.

El desarrollo de la Unidad de Gestión Indalecio Prieto daría lugar a un edificio que se abre a la plaza del Vasco y fachada justo sobre el cruce de Gascona e Indalecio Prieto, bajo el que se abrirá un amplio paso ("pasaje") para mantener la continuidad de la calle, ente las calles Gascona y Martínez Vigil.