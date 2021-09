Creu Roja atén a 35 persones en els actes fallers 2021, enfront de les 944 de les últimes Falles completes

Aquesta xifra contrasta amb les 944 persones assistides per l'entitat en les últimes festes falleres que es van desenvolupar completes, les de 2019, atés que les de 2020 van ser interrompudes per la pandèmia. En els dies en els quals es van poder celebrar les Falles de 2020, suspeses el 10 de març d'eixe any per l'arribada del coronavirus, Creu Roja va atendre a 184 persones.

A diferència del que succeeix en unes Falles tradicionals i a causa de l'actual situació sanitària per la Covid-19, actes fallers destacats en els quals Creu Roja presta servici com són les 'mascletaes' diàries, els castells de focs artificials i la 'Nit del Foc' han tingut lloc en diferents emplaçaments de la capital valenciana i no en un sol enclavament com habitualment ocorre.

La dispersió d'eixos actes pirotècnics per tot el terme municipal de València, decidida per a evitar aglomeracions de gent i així l'augment de contagis de coronavirus, ha fet que haja sigut menor l'afluència de públic a eixes cites que normalment congreguen a moltes persones. A la menor quantitat d'espectadors ha contribuït també la decisió de no anunciar la ubicació de cadascun d'aquests actes per a evitar l'efecte crida i les concentracions de persones.

Així mateix, la 'cremà' de les falles municipals de València, a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat, s'ha realitzat enguany a porta tancada, amb tots els accessos a la plaça limitats per a complir amb l'objectiu d'evitar aglomeracions de gent i, en conseqüència, l'expansió de la pandèmia. D'aquesta manera, aquesta 'cremà' s'ha desenvolupat sense públic.

En concret, durant els actes fallers de 2021, l'organització humanitària ha assistit a València a dos persones per cremades; set, per ferides; dos, per un cos estrany en un ull; 13, per lipotímies; i altres 11 per altres motius.

En eixos dies les persones evacuades han sigut un total de sis, ha agregat Creu Roja, que ha precisat que dos han sigut per lipotímies i 4 per altres causes.

CREMÀ

En la cremà de les falles de la Secció Especial de la ciutat -un total de nou-, duta a terme la passada nit, l'entitat ha assistit a 9 persones i ha evacuat a una d'elles per una reacció al·lèrgica. D'eixe total, altres dos persones van ser ateses per objectes estranys en un ull; dos, per crisi d'ansietat; tres, per lipotímies i una per una ferida.

Per a aquest acte, l'organització humanitària ha comptat amb quatre vehicles, en concret, una ambulància SVA; dos ambulàncies SVB i un vehicle de coordinació. Quant a personal, ha disposat de 8 efectius: un metge, un professional d'infermeria, 5 Tes i un coordinador.

D'altra banda, en la cremà de les falles de l'Ajuntament de València, també en la passada nit, Creu Roja ha atès a una persona. Per a aquest acte, l'entitat ha comptat amb sis vehicles: una ambulància SVA, una ambulància SVB, tres vehicles de transport i un de coordinació. Així mateix, ha disposat d'onze professionals: un metge, un infermer, tres Tes, cinc socorristes i un coordinador.